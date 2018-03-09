Прогулка по воде: когда в Гродно начнёт курсировать водное такси

Новости Беларуси. В Гродно появится водное такси. Новый вид транспорта будет перевозить горожан и гостей города по реке Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет строительство причала на правом берегу. Кроме того, рядом с одной из баз отдыха возведут современный комплекс для приема туристических судов.

Запустить водное такси планируют уже в мае.

Прибыть в областной центр водным транспортом можно будет также из Польши по Августовскому каналу. С учетом того, что в Гродно и регионе для иностранцев существует безвизовый режим, такой маршрут обещает стать популярным.