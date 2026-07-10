«Тебе помогут, научат, подскажут». Молодой механизатор из Петковичей – о работе, династии и любви к земле
В Беларуси продолжается жатва. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, озимый ячмень убран на 30 % площадей. Темпы жатвы превышают прошлогодние показатели. В Минской области намолочено уже 31 тысяча тонн. Продолжается в хозяйствах и второй укос трав. Как ведутся работы в Дзержинском районе и кто создает нашу продовольственную безопасность – рассказываем в программе «Минщина» на СТВ.
Жатва-2026: рассказываем про первые рекорды и планы на урожай.
Евгений Халимончик, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Началось все с того, что у меня вся семья работает в сельском хозяйстве. Мама сейчас у меня завхоз в сельской школе. Дедушка всю жизнь механизатором отработал. Я учился в гимназии города Фаниполя. И узнал, что в Петковичах есть межшкольный агрокласс.
Отучился там 10-11-й классы. Потом пришло время выбирать, откуда взять целевое направление. Я нашел варианты в своем районе. У нас идеальные условия. Молодежь поддерживается во всех планах. Любые твои начинания, все, что хочешь делать, тем занимайся. Тебе помогут, научат, подскажут. К любому могу обратиться.
В этом году я подготовил свой комбайн к уборочной. Жду погожие минуты, когда все поспеет, чтобы в первых рядах выйти в поле. Сейчас участвую в кормозаготовке – отвозка зеленой массы. В социальных сетях я веду свои каналы, чтобы показать людям, как выглядит эта работа изнутри. Природа дополняет весь этот пейзаж.
Работа в сельском хозяйстве – это не страшно. Когда заходишь в магазин и понимаешь, что это все плод твоих трудов – чувствуешь какую-то радость. И приятно на душе, что вся страна питается тем, что недавно ты либо сеял, либо убрал.
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