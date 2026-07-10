Производство полного замкнутого цикла – побывали на Минском механическом заводе

Минский механический завод имени Вавилова – предприятие с почти 70-летней историей, которое определяет стандарты приборостроения не только в Беларуси, но и за ее пределами. Производство полного замкнутого цикла – от проектирования сложнейших оптико-электронных систем до их серийного выпуска, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

На предприятии сегодня трудится порядка 2400 человек, четверть коллектива – это молодежь. При этом 70 % вчерашних выпускников остаются работать на заводе после отработки. Секрет такой стабильности в продуманных до мелочей и разносторонних мерах поддержки.

Руслан Коновко, заместитель генерального директора ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

Молодые специалисты, которые работают у нас, имеют право на компенсацию жилья. Молодые люди, которые находятся у нас на предприятии, получают 8 базовых. Если находятся первый раз в браке, получают 10 базовых величин. Те, кто находится в браке и оба работают у нас на предприятии, получают 15 базовых величин. Также у нас очень хорошая социальная поддержка ребят, которых призывают от нас, молодых специалистов, на службу в Вооруженные Силы. Они при увольнении получают 5 базовых величин. После возвращения из армии они получают еще в течение первого года 45 базовых величин. На заводе понимают, материальная поддержка важна, но не менее значимы перспективы профессионального роста. Задача максимально раскрыть потенциал молодого специалиста. Для этого на заводе каждые полгода проводят аттестацию. При приеме на работу молодому сотруднику выдают личный дневник и персональное задание. Всего предстоит пройти три ступени профессионального мастерства. Преодоление каждой из них гарантирует солидную прибавку к зарплате.

Руслан Коновко:

Они получают дополнительно к своей заработной плате 12 базовых величин. Потом идет вторая аттестация – 18 базовых величин. По итогу полутора лет, когда они уже полноценно заканчивают свое образование, они получают 22 базовые величины. Это такой маленький бонус для того, чтобы уже эта часть заработной платы осталась на постоянной основе. Система наставничества на Минском механическом – по сути традиция, выкованная десятилетиями. Дмитрий Борисик знает это не понаслышке. 15 лет назад он переступил порог завода новичком и его сразу закрепили за бывалым специалистом. Сегодня он уже сам наставник, который щедро передает свои знания новому поколению инженеров.