Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь

Шедевр мирового искусства везут в Беларусь. Из Москвы в Витебск доставят оригинал культовой картины Марка Шагала. Полотно «Над городом» сегодня, 10 июля, подготовили для транспортировки. Это эпохальный момент: впервые картину покажут в родном городе художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще при жизни Шагала картину представляли на выставке во Франции. В последние годы шедевр выставляли в основном в российских городах. Впервые за семь лет его вывезут за пределы страны – в Беларусь. Такое решение было принято по итогам переговоров Министерства культуры нашей страны и Третьяковской галереей.
Демонстрация картины в Витебске станет подарком к предстоящему «Славянскому базару». Эта работа Шагала имеет высокую ценность для художественного искусства, так что перемещение шедевра – по строгому регламенту – в сопровождении сотрудников московской галереи в специальном контейнере с климат-контролем.
Мария Липатова, хранитель музейных предметов Третьяковской галереи (Россия):
Переговоры были довольно долгие, работа поскольку очень большая. Были даже варианты, мы предлагали работы меньшего размера, дабы не травмировать эту вещь. Но для Витебска, для белорусов было очень важно, чтобы именно эта, как я сказала, знаковая вещь хоть ненадолго, но вернулась в Витебск, и поэтому путем длительных переговоров, выбор был остановлен на ней.
Знаменитую картину можно будет увидеть в художественном музее Витебска. Полотно впервые покажут в день открытия «Славянского базара» – 16 июля. Оригинал задержится в городе на Двине до осени.