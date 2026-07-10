Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь

Шедевр мирового искусства везут в Беларусь. Из Москвы в Витебск доставят оригинал культовой картины Марка Шагала. Полотно «Над городом» сегодня, 10 июля, подготовили для транспортировки. Это эпохальный момент: впервые картину покажут в родном городе художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще при жизни Шагала картину представляли на выставке во Франции. В последние годы шедевр выставляли в основном в российских городах. Впервые за семь лет его вывезут за пределы страны – в Беларусь. Такое решение было принято по итогам переговоров Министерства культуры нашей страны и Третьяковской галереей.

Демонстрация картины в Витебске станет подарком к предстоящему «Славянскому базару». Эта работа Шагала имеет высокую ценность для художественного искусства, так что перемещение шедевра – по строгому регламенту – в сопровождении сотрудников московской галереи в специальном контейнере с климат-контролем.