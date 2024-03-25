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«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС

25 марта 2024 16:47
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Возвращаемся к новостям с орбиты. Самое ожидаемое событие этого вечера сейчас происходит на высоте 400 километров над землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотируемый корабль «Союз МС-25», на борту которого находится экипаж в составе белоруски Марины Василевской, космонавта Роскосмоса, уроженца Беларуси Олега Новицкого и астронавта NASA Трейси Дайсон, успешно пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС-1

Операция трудоемкая и длительная. Сначала космические аппараты должны сблизиться. Затем начинается второй этап – причаливание, и он самый опасный. При возникновении ошибки у космонавтов почти не остается времени на исправление проблемы. Но в Роскосмосе доложили, что в случае с «Союзом МС-25» все прошло штатно.

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС-4

Весь процесс, как правило, занимает около 2-3 часов и считается одним из сложнейших отрезков на пути космического корабля. На земле стыковку контролирует Центр управления полетами Роскосмоса. Последние метры для экипажа самые медленные.

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС-7

Примечательно, что стыковка возможна только в момент, когда МКС освещена солнцем, в космической темноте сделать это невозможно. В 18:03 по минскому времени комментатор ЦУПа объявил: «Есть касание».

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС-10

Корабль добирался до МКС по двухсуточной системе сближения. Время полета заняло более 50 часов. После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС, выравнивания давления воздуха экипаж откроет переходные люки, предварительное время назначено на 20:10.

У нас будет возможность показать эти кадры в режиме реального времени. Не пропустите!

# Белорусские космонавты # общество

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