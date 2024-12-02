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Обмен банкнот старого образца на новые будет доступен до конца 2024-го

02 декабря 2024 10:48
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Обменять банкноты старого образца на новые можно будет до конца декабря. Нацбанк продлил время работы касс, чтобы все белорусы успели получить действующие купюры и не лишились своих сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен банкнот старого образца на новые будет доступен до конца 2024-го-2

С этого дня и до 30 декабря 2024 года кассы на улице Толстого, 6 в Минске будут работать дольше: с 8:30 утра до 19:00. Обмен купюр идет по той же формуле, что и деноминация 2016 года – в соотношении 10 тысяч старых рублей к одному новому. Уже с января 2025-го банкноты образца 2000 года, вышедшие из обращения, будут считаться недействительными.

# Национальный банк Республики Беларусь

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