Наладить новые связи и укрепить существующие – в МИД стартовал тематический семинар-практикум

Как наладить новые эффективные связи и укрепить уже существующие? Этот и другие вопросы в центре внимания молодых дипломатов. Сегодня, 2 декабря, в Министерстве иностранных дел стартовал тематический семинар-практикум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участников ждет насыщенная интерактивная программа.

В рамках занятий они проследят историю развития белорусской дипломатии, узнают об особенностях внешней политики нашей страны, а также основных направлениях сотрудничества с партнерами. С тонкостями работы знакомить будут приглашенные лекторы. В их числе представители министерств и ведомств, которые совместно с МИД отстаивают интересы Беларуси на международной арене. Мероприятие собрало более 80-ти человек – это работники Министерства иностранных дел, стаж которых не превышает года, а также студенты и преподаватели профильных вузов.

Захар Бычков, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Мне была очень интересна внешняя политика. Еще с детства я интересовался ей. В нынешних тяжелых геополитических условиях – это одно из ключевых направлений и его надо поддерживать на достойном уровне, чтобы показать всему миру, что Беларусь – это сильное и независимое государство. И сейчас дипломатический корпус занимается выполнением этой непростой задачи.

Семинар-практикум для молодых дипломатов проходит в нашей стране уже в 17-й раз. В 2024 году форум продлится до 6-го декабря.