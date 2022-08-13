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«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте

13 августа 2022 13:54
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Новости Беларуси. В Полоцке 13 августа продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». События второго дня развернулись на площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте-1

Во время торжественной церемонии открытия от Национального олимпийского комитета Полоцку и району вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Деньги направят на укрепление материально-технической инфраструктуры региона. Как отметило руководство Полоцкого района, это хороший стимул для взращивания новых чемпионов.

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«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте-4

А тем временем ко всем 15 локациям олимпийского квеста уже выстроились очереди из желающих продемонстрировать свою силу. Велоспорт, баскетбол, фехтование, хоккей, легкая и тяжелая атлетика. На каждой из площадок разыгралась настоящая борьба, где победителем становился каждый.

«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте-7

По шахматам прошел, прошел по карате и на велосипеде там. На велосипеде было сложно. Там такой спортивный велосипед, я на таких не катался никогда. Чуть не упал, если честно. Но было интересно, весело.

«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте-10

В эти минуты культурно-спортивный праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в самом разгаре. Работают интерактивные и тематические площадки. Программа форума рассчитана на целый день. Впереди еще показ одежды отечественных дизайнеров и производителей, конкурс исполнителей. Завершится фестиваль большим концертом с участием звезд эстрады.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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