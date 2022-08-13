«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте

Новости Беларуси. В Полоцке 13 августа продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». События второго дня развернулись на площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время торжественной церемонии открытия от Национального олимпийского комитета Полоцку и району вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Деньги направят на укрепление материально-технической инфраструктуры региона. Как отметило руководство Полоцкого района, это хороший стимул для взращивания новых чемпионов. Субботин на «Вытоках»: это только один кирпичик в здание популяризации спорта и ЗОЖ. Подробнее.

А тем временем ко всем 15 локациям олимпийского квеста уже выстроились очереди из желающих продемонстрировать свою силу. Велоспорт, баскетбол, фехтование, хоккей, легкая и тяжелая атлетика. На каждой из площадок разыгралась настоящая борьба, где победителем становился каждый.

По шахматам прошел, прошел по карате и на велосипеде там. На велосипеде было сложно. Там такой спортивный велосипед, я на таких не катался никогда. Чуть не упал, если честно. Но было интересно, весело.