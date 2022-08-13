Кто быстрее приготовит драники и встреча с Пустовым. Что интересного на TourFest-2022?

Новости Беларуси. От исторических до спортивных побед. 13 августа в Логойском районе проходит спортивно-массовый молодежный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По инициативе Минского облисполкома на этот раз на TourFest-2022 собрали 300 представителей АПК центрального региона.

Спортивные состязания, диалоговые площадки и встречи у костра проходят под эгидой Года исторической памяти. За три дня десятки команд проходят полосы препятствий, участвуют в интеллектуальном квизе «Дорогами памяти» и креативят в творческом марафоне.

Тематические дискотеки и «Бульба файт» – конкурс на быстрое приготовление драников. У берега Плещеницкого водохранилища участников турслета ждут призы и много впечатлений. Помимо главного спонсора праздника, облисполкома, подарки подготовила и Минская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК.

– Хотели хотя бы какую-то передышку, но нам ее не дают. Здесь все в тонусе. Режим, причем очень строгий. Такая дисциплина, наверное, и нужна на таких мероприятиях.

– Сверхзадача?

– Для всех она покажется немножечко маленькой, но хотя бы войти в десятку.

Я тут вообще впервые. Меня реально позвали, не знаю, как отпустили, потому что горячая пора. Но я очень рад этому. Атмосфера шикарная. Тут добро, позитив, ребята отзывчивые. Все весело, все по-домашнему.

Я открыла много новых знакомств для себя. Я никогда не была в палаточном лагере, не была на таких мероприятиях. Поэтому когда нам предложили, я сразу же согласилась, чтобы узнать для себя что-то новое.