Захарова высказалась касательно Нобелевской премии мира в 2025 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Нобелевской премией мира в текущем году, пишет ТАСС.

10 октября Нобелевским комитетом было оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году – оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо.

Указанная награда предполагает, что выбирается человек, по мнению комитета, внесший некий особый вклад в мир, подчеркивает Захарова. При этом наблюдается ситуация, что «переспрашивают ее имя, все говорят: «А кто это? Что это за человек такой?».

Международная премия, как отмечает дипломат, приняла формат политического инструментария, когда политическая фигура выбирается исходя из будущих ожиданий от нее, а не ввиду прошлой деятельности.

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