В Минске начинает работу специализированная выставка-ярмарка «Лесдревтех»

Сегодня, 15 октября, в Минске начинает работу Международная специализированная выставка-ярмарка «Лесдревтех», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «БелЭкспо» будут представлены отраслевые предприятия со всех уголков Беларуси, а также из четырех регионов России. Помимо участия в деловой программе, они презентуют во многом уникальную продукцию. Некоторые образцы можно будет приобрести здесь же. Не обойдется без продажи даров леса: мед, березовый сок, тушенка из дичи, сезонные ягоды – это привезут наши лесхозы.

Анна Петкевич, заведующий сектором внешних коммуникаций государственного предприятия «БелЭкспо»: Будет запущен дополнительный транспорт до Минского международного выставочного центра «БелЭкспо». Это 912Э, автобус, который обычно курсирует от станции метро «Академия наук», и 962Э, который также курсирует от станции метро «Пушкинская».

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

С учетом обратной связи от наших граждан, которую мы получали на протяжении всего года, будет, скажем так, представлено в рамках белорусского подворья – деревянный дом, более летней садовой темы, с которым можно ознакомиться, погулять внутри, увидеть как он смотрится, он будет еще меблирован. Стоимость его деревянной части порядка 27 тысяч белорусских рублей.

На выставке будет организована презентация техники для лесозаготовок и ухода за посадками. Гостей ждет шоу-конкурс профессионального мастерства, лучно-арбалетный тир, выставка достижений белорусских охотников, проекционный 3D-тир.

