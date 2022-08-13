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Белорусская команда завоевала 44 медали на Всемирных курсантских играх

13 августа 2022 15:12
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Новости Беларуси. В Минске встретили победителей и призеров Всемирных курсантских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши ребята завоевали 44 медали, 7 из них – золотые.  

Белорусская команда завоевала 44 медали на Всемирных курсантских играх-1

В 2022 году соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них принимали участие более 600 курсантов из 20 стран. В программу Игр вошли волейбол, легкая атлетика, летний биатлон, плавание, военное пятиборье, стрельба из штатного оружия и спортивное ориентирование. Участниками Всемирных курсантских игр становятся учащиеся высших военных учебных заведений в возрасте от 17 до 26 лет.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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