Белорусская команда завоевала 44 медали на Всемирных курсантских играх

Новости Беларуси. В Минске встретили победителей и призеров Всемирных курсантских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши ребята завоевали 44 медали, 7 из них – золотые.

В 2022 году соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них принимали участие более 600 курсантов из 20 стран. В программу Игр вошли волейбол, легкая атлетика, летний биатлон, плавание, военное пятиборье, стрельба из штатного оружия и спортивное ориентирование. Участниками Всемирных курсантских игр становятся учащиеся высших военных учебных заведений в возрасте от 17 до 26 лет.