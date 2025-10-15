Трамп пытается задействовать Пекин в решении украинского кризиса – BZ

У главы Белого дома Дональда Трампа может быть в планах намерение объединиться с КНР для оказания давления на Москву, чтобы приблизить завершение конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В материале издания приводится мнение немецкого журналиста Томаса Фасбендера. «Трампу нужны союзники», – указывает он.

При этом автор отмечает, что главной проблемой для Трампа является то, что Пекину невыгодно конфликтовать с Москвой. При этом для КНР дружба РФ и США также – крайне нежелательный исход, говорится в статье.

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