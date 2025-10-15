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Восстановление сектора Газа обойдётся в 70 млрд долларов

15 октября 2025 07:19
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Восстановление сектора Газа потребует затрат в размере 70 миллиардов долларов. Об этом сообщили в ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстановление сектора Газа обойдётся в 70 млрд долларов-2

Сроки работ еще не определены. Для начала необходимо определить масштаб разрушений и распределить приоритеты. Согласно оценке, в Газе необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков зданий. Отмечается, что не все территории будет возможно спасти. Напомним, 13 октября лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Переговоры по второму этапу мирного плана для Газы уже начались.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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