Октябрь в Беларуси посвящён образовательному туризму

Учись – путешествуя. Октябрь в Беларуси посвящен образовательному туризму, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все больше белорусов стремятся открыть для себя неизведанные уголки страны, их историю, культуру и природные красоты. Так в Вилейке, это можно было сделать во время велопробега. Ученики и педагоги школ проследовали по улицам города и познакомились с ранее неизвестными им достопримечательностями.

Сергей Сушинский, учащийся средней школы № 5:

Я люблю кататься на велосипеде. Можно поездить по городу, посмотреть достопримечательности. Очень классно такие мероприятия организовывают в нашем городе.