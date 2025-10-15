Октябрь в Беларуси посвящён образовательному туризму

Учись – путешествуя. Октябрь в Беларуси посвящен образовательному туризму, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учись – путешествуя. Октябрь в Беларуси посвящен образовательному туризму, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все больше белорусов стремятся открыть для себя неизведанные уголки страны, их историю, культуру и природные красоты. Так в Вилейке, это можно было сделать во время велопробега. Ученики и педагоги школ проследовали по улицам города и познакомились с ранее неизвестными им достопримечательностями.
Сергей Сушинский, учащийся средней школы № 5:
Я люблю кататься на велосипеде. Можно поездить по городу, посмотреть достопримечательности. Очень классно такие мероприятия организовывают в нашем городе.
Николай Гиро, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 3 имени В.Л. Сосонко:
Гэта вельмі патрэбна. У гэтым навучальным годзе я ўдзельнічаю ў першыню, але перакананы, што такія акцыі будуць праходзіць. Хаця ў Вілейцы велапрабегі вельмі актуальны. Падтрымліваецца ў моладзі, якая працуе на прадпрыемстве, не толькі ў школьнікаў.
В Вилейском районе насчитывается 26 историко-культурных ценностей, а также разработано три туристических маршрута.