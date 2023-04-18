Станцевал вальс и покорил жюри. В Минском районе выбрали «Мистера-2023»

Новости Беларуси. В Минском районе выбрали Мистера-2023, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Звание самого яркого и харизматичного получил 11-классник из Боровлянской школы № 2 Валерий Малайчук.

По-настоящему покорил зал его творческий номер – парень станцевал вальс и сыграл на гитаре. Подкупила и внутренняя уверенность 11-классника – члены жюри признаются, что с самого начала отметили интеллект и галантность победителя. Сам Валерий, рассказывая о победе, скромно улыбается. Говорит, что без поддержки друзей и одноклассников не справился бы.

Валерий Малайчук, мистер Минский район-2023:

Очень и очень благодарен за то, что они пришли в этот момент, для меня не самый легкий, поддержать. Ребята просто показали мастер-класс в зале, потому что поддержка у меня была самая активная. Это было слышно. Я уверен, что это сыграло свою роль и повлияло на судей.

Екатерина Пахомова, первый секретарь Минского районного комитета БРСМ:

Номера были очень интересные, они были настолько разнообразные, некоторые формы мы увидели впервые. Так, например, один из участников танцевал чечетку. Некоторые молодые люди читали стихи, играли на гитарах, пели песни, танцевали. Номера были разнообразные и очень интересные. Очень трудно было выбрать победителя.