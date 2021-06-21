Стало ли меньше желающих поступить в Минское суворовское училище?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

Надо просто проанализировать. Когда призывали к санкциям, к забастовкам в отношении определенных предприятий, почему-то не закрылось одно предприятие, которое работает за иностранный капитал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я приведу пример. В McDonald’s никто не бастовал. Американский капитал в McDonald’s – ни одно заведение не закрылось.

Арсений Лукьянов:

Один раз тихонько написали, где-то двери они закрыли, и все, пропали куда-то, извинились, наверное, еще.

Кирилл Казаков:

Меньше желающих поступить в суворовское не стало?

Арсений Лукьянов:

Даже больше стало, начиная с прошлого года.