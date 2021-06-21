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Стало ли меньше желающих поступить в Минское суворовское училище?

21 июня 2021 18:09
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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Стало ли меньше желающих поступить в Минское суворовское училище?-1

Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Надо просто проанализировать. Когда призывали к санкциям, к забастовкам в отношении определенных предприятий, почему-то не закрылось одно предприятие, которое работает за иностранный капитал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я приведу пример. В McDonald’s никто не бастовал. Американский капитал в McDonald’s – ни одно заведение не закрылось.

Арсений Лукьянов:
Один раз тихонько написали, где-то двери они закрыли, и все, пропали куда-то, извинились, наверное, еще.

Кирилл Казаков:
Меньше желающих поступить в суворовское не стало?

Арсений Лукьянов:
Даже больше стало, начиная с прошлого года.

Стало ли меньше желающих поступить в Минское суворовское училище?-4

Кирилл Казаков:
Ситуация изменилась в нашу позитивную сторону?

Арсений Лукьянов:
В позитивную сторону. Наверное, еще потому, что многие родители хотят оградить своих детей, ведь возраст 13 лет, когда к нам идут дети, от гаджетов, телефонов, чтобы информация, которая не отфильтрована, не попадала в их неокрепшие умы.

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# Образование в Беларуси # общество # Арсений Лукьянов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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