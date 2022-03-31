«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблемы поднимались разные. Люди обращались по вопросам пользования земельными участками, ремонта дорог и жилфонда. Речь шла также о трудоустройстве, строительстве новой школы и торговых объектов. По каждому вопросу разработан план действий. Так, например, Мария Савко и Светлана Демьянович из Жодино обратились к руководству области с просьбой об устройстве остановочного пункта для 1-го и 11-го автобусов в микрорайоны Углы и Луг. Также их волновала возможность продлить маршрут автобуса № 4.

Светлана Демьянович:

Мы очень довольны решением. И мы считаем, что этот вопрос на контроле у губернатора Минской области, естественно, в городе на контроле. Ну и мы дождемся справедливого выполнения этого указания, решения. Конечно же, жители города нашего будут довольны. Эти автобусы свяжут наши все эти микрорайоны с центром города, с окраиной.