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«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино

31 марта 2022 14:56
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Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино-1

Проблемы поднимались разные. Люди обращались по вопросам пользования земельными участками, ремонта дорог и жилфонда. Речь шла также о трудоустройстве, строительстве новой школы и торговых объектов. По каждому вопросу разработан план действий.

Так, например, Мария Савко и Светлана Демьянович из Жодино обратились к руководству области с просьбой об устройстве остановочного пункта для 1-го и 11-го автобусов в микрорайоны Углы и Луг. Также их волновала возможность продлить маршрут автобуса № 4.

«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино-4

Светлана Демьянович:
Мы очень довольны решением. И мы считаем, что этот вопрос на контроле у губернатора Минской области, естественно, в городе на контроле. Ну и мы дождемся справедливого выполнения этого указания, решения. Конечно же, жители города нашего будут довольны. Эти автобусы свяжут наши все эти микрорайоны с центром города, с окраиной.

«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Недавно открывали поликлинику. В ближайших перспективах строительство школы в 8-м микрорайоне. Вместе с БелАЗом мы построим в ближайшее время современный спортивный комплекс. Это и бассейн, и спортивный зал, что тоже для города Жодино необходимо.

Всего на прием пришли около 20 человек. Это жители Жодино и Смолевичского района. Все вопросы рассмотрены и взяты на контроль.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Светлана Демьянович # Фотофакт

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