«Мы очень довольны решением». Турчин провёл приём граждан в Жодино

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблемы поднимались разные. Люди обращались по вопросам пользования земельными участками, ремонта дорог и жилфонда. Речь шла также о трудоустройстве, строительстве новой школы и торговых объектов. По каждому вопросу разработан план действий.
Так, например, Мария Савко и Светлана Демьянович из Жодино обратились к руководству области с просьбой об устройстве остановочного пункта для 1-го и 11-го автобусов в микрорайоны Углы и Луг. Также их волновала возможность продлить маршрут автобуса № 4.
Светлана Демьянович:
Мы очень довольны решением. И мы считаем, что этот вопрос на контроле у губернатора Минской области, естественно, в городе на контроле. Ну и мы дождемся справедливого выполнения этого указания, решения. Конечно же, жители города нашего будут довольны. Эти автобусы свяжут наши все эти микрорайоны с центром города, с окраиной.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Недавно открывали поликлинику. В ближайших перспективах строительство школы в 8-м микрорайоне. Вместе с БелАЗом мы построим в ближайшее время современный спортивный комплекс. Это и бассейн, и спортивный зал, что тоже для города Жодино необходимо.
Всего на прием пришли около 20 человек. Это жители Жодино и Смолевичского района. Все вопросы рассмотрены и взяты на контроль.