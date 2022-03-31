«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»

Новости Беларуси. Красота, грация и артистическое мастерство. В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ею стала Дарья Захарчук, студентка первого курса факультета физического воспитания. Она представит университет на городском конкурсе.

Финал был волнительным для каждой из 10 участниц. Перед ними стояла задача продемонстрировать на сцене настоящее театрализованное представление. Девушки дефилировали в оригинальных образах различных эпох, были и творческие номера, и интеллектуальные задания.

Дарья Захарчук, студентка БГПУ имени Максима Танка:

Как только я узнала, что у нас проходит такой конкурс, мне стало очень интересно попробовать себя в качестве участницы и посмотреть, чего я смогу добиться. Было тяжело за счет того, что каждый день у нас было очень много репетиций, у нас были тренинги по интеллектуальному конкурсу.

Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ имени Максима Танка:

На кастинги мы приглашали абсолютно всех желающих. Это студентки всех факультетов, институтов. На сегодня у нас 11 таких структурных подразделений. По итогу мы отобрали 10 участниц. Потом шла целая серия долгая, местами изнурительная – это подготовка к финалу. Тренинги, ораторское мастерство, постановка дефиле, примерка костюмов, репетиция творческих номеров. Тут можно говорить очень много, потому что нам помогала команда работников университета, а также приглашенных людей.