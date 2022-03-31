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«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»

31 марта 2022 14:40
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Новости Беларуси. Красота, грация и артистическое мастерство. В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ею стала Дарья Захарчук, студентка первого курса факультета физического воспитания. Она представит университет на городском конкурсе.

«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»-1

Финал был волнительным для каждой из 10 участниц. Перед ними стояла задача продемонстрировать на сцене настоящее театрализованное представление. Девушки дефилировали в оригинальных образах различных эпох, были и творческие номера, и интеллектуальные задания.

«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»-4

Дарья Захарчук, студентка БГПУ имени Максима Танка:
Как только я узнала, что у нас проходит такой конкурс, мне стало очень интересно попробовать себя в качестве участницы и посмотреть, чего я смогу добиться. Было тяжело за счет того, что каждый день у нас было очень много репетиций, у нас были тренинги по интеллектуальному конкурсу.

«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»-7

Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ имени Максима Танка:
На кастинги мы приглашали абсолютно всех желающих. Это студентки всех факультетов, институтов. На сегодня у нас 11 таких структурных подразделений. По итогу мы отобрали 10 участниц. Потом шла целая серия долгая, местами изнурительная – это подготовка к финалу. Тренинги, ораторское мастерство, постановка дефиле, примерка костюмов, репетиция творческих номеров. Тут можно говорить очень много, потому что нам помогала команда работников университета, а также приглашенных людей.

«Было тяжело». В Минске выбрали победительницу конкурса «Мисс БГПУ-2022»-10

Творческий потенциал и артистизм участниц оценивало компетентное жюри. Это профессионалы в области моды, известные телеведущие и артисты.

# Конкурс # общество # Елена Журавская # Дарья Захарчук # Фотофакт

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