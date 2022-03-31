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«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков

31 марта 2022 14:44
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Новости Беларуси. Психологическая помощь и тренинги от квалифицированных специалистов. В каждом районе Минска созданы дружественные центры для подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков-1

Так, например, «Ювентус» действует на базе 17-й городской детской поликлиники. Здесь работают психолог, педиатр, гинеколог. С ребятами проводят консультации и круглые столы. В том числе волонтеры-инструкторы. Акцент на профилактике заболеваний, в частности алкоголизма и табакокурения. Только за прошлый год центр посетило около 5 тысяч подростков.

«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков-4

Инесса Палазник, врач центра дружественного подросткам «Ювентус»:
Подростки к нам приходят на бесплатной основе по своему желанию, добровольно. Некоторые подростки приходят не один раз, особенно к психологу. Они приходят по несколько раз. Специалист центра помогает подростку определить, какая сущность проблемы.

«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков-7

Виктория Гурштынович, врач центра дружественного подросткам «Ювентус»:
Все индивидуально под детей. Мы больше как обучение, опрос, обратная связь, чтобы понять, насколько дети понимают, что им надо, насколько они усвоили материал. И с этой точки зрения уже под них подстраиваемся.

«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков-10

Кроме того, в центре регулярно проводятся интерактивные занятия, выставки, семинары, онлайн-обучение. Идет активная работа с волонтерами, есть родительский клуб.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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