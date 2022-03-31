«Всё индивидуально под детей». В каждом районе Минска работают дружественные центры для подростков

Новости Беларуси. Психологическая помощь и тренинги от квалифицированных специалистов. В каждом районе Минска созданы дружественные центры для подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, например, «Ювентус» действует на базе 17-й городской детской поликлиники. Здесь работают психолог, педиатр, гинеколог. С ребятами проводят консультации и круглые столы. В том числе волонтеры-инструкторы. Акцент на профилактике заболеваний, в частности алкоголизма и табакокурения. Только за прошлый год центр посетило около 5 тысяч подростков.

Инесса Палазник, врач центра дружественного подросткам «Ювентус»:

Подростки к нам приходят на бесплатной основе по своему желанию, добровольно. Некоторые подростки приходят не один раз, особенно к психологу. Они приходят по несколько раз. Специалист центра помогает подростку определить, какая сущность проблемы.

Виктория Гурштынович, врач центра дружественного подросткам «Ювентус»:

Все индивидуально под детей. Мы больше как обучение, опрос, обратная связь, чтобы понять, насколько дети понимают, что им надо, насколько они усвоили материал. И с этой точки зрения уже под них подстраиваемся.