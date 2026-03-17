Женская Cборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила команде Челябинской области
Женская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет провела шестой матч на третьем этапе первенства России среди юниорок. Наши девушки уступили команде Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом периоде счет открыли россиянки. Инициатива была на их стороне и во втором отрезке. Белорусские хоккеистки самоотверженно сражались и держали удар. Но в третьей двадцатиминутке наша команда на фоне физической усталости пропустила четыре шайбы. И в итоге потерпела сухое поражение – 0:5.
Марина Сургель, защитница женской сборной Беларуси по хоккею (U-18):
Два периода мы держались, мы старались как-то придерживаться счета. Второй период дался довольно сложно. Более шести минут мы были в нашей зоне, никак не могли смениться. А уже выходя на третий период, уже сил, честно, не было.
Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею (U-18):
Мы с трудом выходили из зоны, мы фактически закрылись в своей зоне сегодня. Не потому что мы так хотели, а потому что нас придавили. Придавили этой силой, этой физикой. Где-то концентрация на этом фоне, неудачные отскоки, добивания, голы. Поэтому, как есть. Пока мы не готовы держать такое давление от матча к матчу. Сегодня, я считаю, самый тяжелый матч в нашем исполнении в плане физики, функционала.
18 марта команда Беларуси сыграет против сборной Московской области.