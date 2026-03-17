Женская Cборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила команде Челябинской области

Женская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет провела шестой матч на третьем этапе первенства России среди юниорок. Наши девушки уступили команде Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде счет открыли россиянки. Инициатива была на их стороне и во втором отрезке. Белорусские хоккеистки самоотверженно сражались и держали удар. Но в третьей двадцатиминутке наша команда на фоне физической усталости пропустила четыре шайбы. И в итоге потерпела сухое поражение – 0:5.