Что происходит на «Гродно Азот»? Юлия Артюх съездила на предприятие и поговорила с сотрудниками

Новости Беларуси. Этот завод находится под интернет-прицелом. О «Гродно Азот» то и дело распространялись фейки на все лады: то забастовка, то закрыты цеха, то продали российским олигархам. Но, как говорится, завод и ныне там, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как обстоят реальные дела, что на «Гродно Азот» думают о санкциях и как чувствуют себя сотрудники? На одно из крупнейших белорусских предприятий отправилась Юлия Артюх.

Юлия Артюх, политический обозреватель:

Промышленность – основа экономики любой страны. Беларусь тому пример. После распада Советского Союза нам в наследство достались крупные предприятия и заводы. И если я сейчас спрошу, какое из них флагман химической промышленности, какое можно назвать титаном этой сферы, уверена, на ум вам сразу придет «Гродно Азот». Юлия Артюх:

Стратегически значимый объект, градообразующий для Гродно. Здесь работают более 5 000 человек. Средняя зарплата – 2 000 рублей. Сотрудники предприятия кормят свои семьи. Таким образом, на «Гродно Азот» завязаны более 20 тысяч человек. И это 5 % жителей Гродно. Если посмотреть в экономическом разрезе, химгигант формирует городское ВВП на 30 %.

Юлия Артюх:

Неудивительно, что год назад одной из целей для уничтожения экономики нашей страны было выбрано и это предприятие. Год назад «переживающие» сбежавшие белорусы, которые не собираются жить и растить в нашей стране детей, призывали сотрудников «Гродно Азот» к забастовкам, организовывали стачкомы и обещали золотые горы: «Только остановите работу предприятия». И плевать, что за этим последует. Голод для тысяч семей сотрудников на фоне техногенной катастрофы мог бы показаться цветочками.

Юлия Артюх:

Однако факел аварийной остановки цехов за этот год загорался не единожды. Беглые предатели каждый раз смакуют эту новость и ждут, что вот-вот рванет, их мечта сбудется. Более того, не оставляют и других попыток навредить тем, кто живет и получает заработную плату в Беларуси (в отличие от них). Тщательно протаскивали и таки протащили «Гродно Азот» в пакеты санкций на европейских сходках. И все же этого им мало. Они продолжают качать рабочих и то и дело вбрасывают информацию о забастовках, остановке предприятия или отдельных цехов.

Юлия Артюх:

Мы, в отличие от тех, кто якобы за правду и журналистские стандарты, все же потрудились связаться с руководством предприятия и приехали, чтобы увидеть своими глазами, что же происходит в цехах «Гродно Азот». Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Читайте здесь.

Юлия Артюх:

В 2020 году уже была подобная ситуация, и в инфополе змагары преподносили информацию, что якобы на «Гродно Азот» забастовка, не хватает работников, привозили с других предприятий – чего только ни придумывали. Конечно, вопрос кадров, особенно на таких больших заводах, всегда на повестке. Естественную текучку никто не отменял. Дефицит кадров на «Гродно Азот»? Спросили про вакансии у главного инженера предприятия. Читайте здесь.

– А вы давно работаете здесь?

– Более двух лет.

– Как обстоят дела с заработной платой, все вовремя выплачивают? Устраивает ли вас уровень заработной платы здесь?

– Да, все вовремя. Уровень здесь достойный оплаты труда.

– Нравится здесь работать?

– Да, конечно.

– Бастовать не собираетесь?

– Нет.

– А в прошлом году не бастовали?

– Нет.

Санкции здесь – дело уже привычное. С 2006-го периодически работают в таком режиме. Но этот специфический западный инструмент вовсе не мешает двигаться вперед: к примеру, два года назад здесь открыли новый цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений. Каждые сутки выпускают 1 200 тонн продукции. К слову, и сейчас у «Гродно Азот» новое актуальное направление. Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»? Читайте здесь.