Стали больше доверять Президенту. Опубликованы данные исследования «Беларусь. Мнение о будущем»

Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и в первую очередь к Президенту. 17 декабря стали известны новые данные социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз получен ответ на вопрос, каким источникам информации доверяют белорусы.

Национальные телеканалы и интернет-СМИ идут в этом перечне практически ноздря в ноздрю: у первых – 22 % голосов респондентов, у вторых - 21,7 %. Они потеснили на медиарынке газеты и радио.