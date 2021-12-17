Стали больше доверять Президенту. Опубликованы данные исследования «Беларусь. Мнение о будущем»
Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и в первую очередь к Президенту. 17 декабря стали известны новые данные социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз получен ответ на вопрос, каким источникам информации доверяют белорусы.
Национальные телеканалы и интернет-СМИ идут в этом перечне практически ноздря в ноздрю: у первых – 22 % голосов респондентов, у вторых - 21,7 %. Они потеснили на медиарынке газеты и радио.
Изначально исследование «Беларусь. Мнение о будущем» планировалось для внутреннего пользования президентским аппаратом, чтобы иметь возможность оценивать обстановку в стране. Но главой государства было решено сделать результаты опроса достоянием общественности.