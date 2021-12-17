«Эликсир молодости, красоты и здоровья». Готовим полезные смузи

Вот уже 4 года Алина фитнес-леди. Сбалансированное питание, ставка на овощи, мясо – мощный заряд. Бодра и свежа несмотря на капризы погоды. Для восстановления сил после тренировок – смузи. Быстро. Полезно.

Алина Новикова, инструктор по фитнесу:

Он очень питательный и насыщенный, после него часа 2 точно кушать не хочется. Один мягкий банан, овсяночка, пользуемся дачными запасами – смородина, жидкий йогурт, для сладости, так как у меня кислая ягода, добавляю немножко меда. Мягкий и приятный. Именно так переводится смузи. На самом деле – не новомодный тренд. Появился он еще в 30-е годы прошлого века в Калифорнии. Поговаривают, не без помощи тихоокеанских серферов. Неудивительно. Перекусить смузи лучше, чем бутербродом. Коктейль витаминов, клетчатки дарит энергию и одновременно выводит из организма токсины. Чудеса без лишних калорий и тяжести в желудке.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Смузи является эликсиром молодости, красоты и здоровья. Он укрепляет иммунитет, стимулирует мозговую деятельность и улучшает память. Будет стимулировать выработку ферментов, пищеварительных соков, отток желчи. Овощной, фруктовый компонент должен присутствовать, но не нужно забывать о белковой части — это семена, орехи, можно добавлять молоко (коровье либо растительное) или какие-то натуральные йогурты.

Выбирайте из овощей-зелени и немножко добавляйте сластинку в виде ягод. Сочный микс хорош тем, что все ингредиенты свежие и не проходят термообработку. На работе будете как ракета. К тому же, это продукт-антистресс и домашний косметолог. Смузи отлично питает кожу изнутри.

Катерина Давыдова:

Я рекомендую употреблять смузи в первой половине дня, потому, как правило, мы добавляем туда сладкие фрукты. Мы поднимаем тем самым высоко глюкозу в крови, для того, чтобы эта глюкоза потом не откладывалась в жировую клетчатку, мы должны употреблять его до 15:00. Есть условно здоровые люди, которым можно пить смузи даже натощак, но их крайне мало. Для осторожности, чтобы профилактировать, предупредить развитие заболеваний, все-таки лучше употреблять смузи через час-полтора после еды.

Разгрузочные дни на овощных смузи – отличная идея. Килограммы улетучатся. Но все должно быть взвешенно и рационально. Не стоит злоупотреблять людям с больными почками, печенью, желудком. Особенно тем, кто страдает язвами, гастритами. В списке противопоказаний беременность, булимия и анорексия. Катерина Давыдова:

Если мы будем заменять твердую пищу постоянно на жидкую, мягкую, мы лишим организм этого этапа пищеварения, по цепочке будут слетать все остальные, то есть пищеварительная система не скажет «спасибо» за постоянный прием данной пищи. Кроме того, как правило, мы добавляем в смузи фрукты, яблоки, груши, цитрусовые, которые содержат органические кислоты. Эти кислоты при избыточном употреблении нарушат зубную эмаль, повышая ее чувствительность. Таким образом, либо мы пьем смузи через трубочку, либо мы дозируем употребление. И напоследок фирменный рецепт детокс-смузи. Настроим организм на подвиги.