«Каждый микрорайон для меня любим по-своему». Сергей Масляк о том, каким был Заводской район раньше и каким стал сейчас
Новости Беларуси. Территория Заводского района ударными темпами пополняется знаковыми объектами, жилыми домами, зонами отдыха и праздничными фотозонами. Масштабы новостроек уже доросли до уровня Национального футбольного стадиона. Как развивается самая промышленная часть Минска, узнаем в студии программы «Большой город» на СТВ у главы администрации Заводского района Сергея Масляка.
Екатерина Забенько, СТВ:
Знаю, что вы в свое время как житель Заводского района, в частности Чижовки, купались в Чижовском водохранилище. Сравните район, каким он был раньше и каким стал сейчас? Вам радостно наблюдать за тем, как он преображается? Вы имеете к этому самое непосредственное отношение.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Очень глубокий вопрос для меня. На самом деле, Заводской район очень дорог мне, вы правильно заметили, я родился, вырос, учился, женился, живу и работаю в Заводском районе. Каждый микрорайон для меня любим по-своему. Тот же самый микрорайон Шабаны. Для многих это была какая-то окраина города, а для меня это прекрасный микрорайон с людьми и каким-то особым характером, который свойственен только для них. Мы в последние два года очень много сделали для этого микрорайона. У них тоже появилась своя зона отдыха «Запруда», которая находится на территории данного микрорайона. Ее первоначальное состояние тоже оставляло желать лучшего. Мы очень много сделали в части благоустройства дворовых территорий. Буквально недавно там заменили ряд остановочных пунктов на более современные. Опять же, микрорайон Сосны, это тоже особый для меня микрорайон, немного в тиши, в удалении от города. Но вместе с тем там тоже живут прекрасные люди. Тоже для этого микрорайона определенное время назад мы много работы сделали. Микрорайон Северный, не зря называется Северный, потому что всегда там температура на градус ниже, чем в целом по району. Там тоже люди, с которыми мы общаемся, у нас там есть свои помощники в виде граждан, которым небезразлично то, что происходит на территории данного микрорайона, как и в центре у нас такие люди есть, которые подсказывают нам. Не пишут жалобы бесконечно, а просто приходят и подсказывают. Можем в процессе приема минут 30-40 обсуждать, набросать себе какой-то план мероприятий, даже минимальный, потом его реализовывать.
Сергей Масляк:
Микрорайон Чижовка для меня особый, потому что я там родился. Это особые люди со своим особым менталитетом. Хотя, наверное, неправильного говорить в объеме конкретного микрорайона, но он таковым для меня является. Это особые дворовые территории, на которых очень много зеленых насаждений, это застройка не более пяти этажей. Уже позже начали появляться именно в Чижовке-6 девятиэтажки. Хотя изначально улица Ташкентская застраивалась именно девятиэтажными домами. То развитие, которое произошло в Заводском районе, конечно, это существенный шаг вперед и очень серьезная заслуга как тех людей, которые живут на территории микрорайона, так и тех, кто работает. Это экономика, промышленность. Это драйвер, мы сегодня с гордостью можем говорить, что мы самый промышленный район. По объемам промышленного производства мы только по итогам 10 месяцев достигли уже в деньгах практически 2,5 миллиарда рублей. У нас 60 тысяч человек заняты в экономике района, из которых 25 тысяч заняты в промышленности. И сегодня благодаря труду этих людей, неравнодушию заводчан, которые проживают на территории района, мы имеем достойный район, из которого я могу месяцами не выезжать в центр города. Этот район самодостаточный. У нас есть все, что нужно для хорошего времяпрепровождения. Как семейного, так и спортивного. Достаточно объектов торговли, достаточно объектов социально-бытового обслуживания населения. Все есть, живи, радуйся, дальше продолжай развивать район и делать что-то хорошее, делать лучше, чем было сделано ранее.
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