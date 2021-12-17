Шлифовка рубцов и удаление родинок. Какие проблемы кожи исправит лазер?

Медицина не стоит на месте. Применение лазеров стало не столько нормой, сколько необходимостью. Популярностью пользуются такие процедуры, как лазерная шлифовка, омоложение кожи, удаление пигмента и кожных образований.

Илья Никанович:

У меня на шее была родинка. Она росла всю жизнь, была большая. Проблема была в том, что, когда надеваешь рубашку, терся воротник. Было ощущение, что она просто отрывается. Я боялся удалять родинку. Одни врачи говорили, что нужно удалять, другие говорили, что не нужно. В итоге я все-таки решился. Самый неприятный момент – когда вводили анестезию. Не иголку, а сам раствор, чувствовалось, когда он по шее растекается, легкое жжение. Когда удаляли лазером, даже не почувствовалось, за 3 минуты все прошло.

Иван Пласконный, заведующий хирургическим отделением медицинского центра:

Наиболее частым обращением пациентов за помощью является необходимость удаления некоторых образований кожи, которые могут причинять эстетический дискомфорт, которые могут препятствовать ношению какой-то одежды. С помощью СО 2 -лазера можно убрать практически все образования. Процедура безболезненна. В некоторых случаях может использоваться местная анестезия. Также лазер эффективен, если на вашей коже имеются небольшие шрамы или рубцы. Иван Пласконный:

СО 2 -шлифовка рубцов – это единственный способ, которым можно достаточно значимо изменить качество рубца. Пациент, который приходит на консультацию по поводу рубца, должен понимать, что сделать кожу такой, какой она была до травмы, невозможно, СО 2 -лазер дает возможность улучшить качество кожи в зоне повреждения на 25-30 % за 4-5 процедур.

Годы безвозвратно берут свое. С возрастом кожа становится менее подтянутой, на лице появляются морщины, а стройную фигуру поддерживать становится сложнее. К счастью, сегодня с помощью лазеров можно провести не одну манипуляцию. Иван Пласконный:

Лазерное воздействие на кожу – это два воздействия. Первое – испарение участка кожи, что приводит к уменьшению ее площади, и второе – это прогрев тканей, чтобы простимулировать ее омоложение. Чем тоньше кожа, тем эффективнее способ омоложения: зона декольте, век, шеи. Также можно использовать для лечения проблем кожи лба, щек. До 18 лет омолаживающие процедуры не используются за их ненадобностью. Дальше мы используем процедуры для коррекции изменений и омоложения – это 30 и старше лет. Если вы решились на лазерное омоложение, необходимо понимать, что это не панацея. Если на вашем лице давно видны глубокие морщины, этот аппарат не сделает из вас 18-летнюю красотку. Еще одна процедура, которая пользуется спросом – удаление пигмента.

Иван Пласконный:

Наиболее оптимальным методом СО 2 -лазер является для удаления диффузного, неглубоко расположенного пигмента. Локализованные пигментные пятна небольших размеров. Когда мы имеем склонность к пигментации, есть более щадящие способы: сыворотки, александритовый лазер. У природы нет плохой погоды, но, если вы собираетесь удалять пигмент, осень, зима – наиболее подходящее время. Специалисты не рекомендуют проводить процедуру, когда за окном солнечно. Кроме того, после такой манипуляции в течение двух месяцев необходимо избегать длительного пребывания на солнце. Иван Пласконный:

Лазер – это повреждающее воздействие на кожу, поэтому человек, который пришел на эту процедуру, не должен иметь острых заболеваний кожи. Пиодермия (гнойничковые поражения кожи), системные заболевания кожи – склеродермия, нарушение пигментации. Все обсуждается заранее. Важно понимать состояние пациента до процедуры. Возможно, он принимает какие-то препараты, возможно, ранее получал процедуры лазерные, химические повреждающие на кожу.