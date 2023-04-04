«Стала по-настоящему матушкой». Почему белорусские православные так почитают Софию Слуцкую?

1 апреля православная церковь отпраздновала День памяти святой праведной Софии, княжны Слуцкой. Ее мощи покоятся в Свято-Духовом кафедральном соборе и почитаются как великая святыня. Что мы знаем о святой княжне, кем она стала для нас? Об этом спросили в программе «Прикосновение к свету» на СТВ у протоиерея Владимира Уварова, клирика Свято-Духова кафедрального собора.

Протоиерей Владимир Уваров, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Для нас, православных, особенно прихожан Свято-Духова кафедрального собора матушка София стала по-настоящему матушкой, то есть самой родной. Ведь мы так обращаемся к кому? К самым близким, родным. Мама, матушка. Это те люди, которые особо почитаемые и особо уважаемые. Ее вера, благочестие стало настолько ярким примером, что даже в те годы… Она жила в годы, когда была провозглашена Берестейкая уния. И в этот тяжелый период, когда православная церковь была гонима, на земле Слуцкой, где княжила блаженная святая София, православие процветало. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

А чем пример святой Софии, ее крепости в вере может научить нас, нынешних людей? Протоиерей Владимир Уваров:

Если касаться ее жизнеописания, она в 11-летнем возрасте была уже обручена князю Янушу Радзивиллу. В тот момент она проявила стойкость своей веры, убеждений. Даже тогда сказала: я буду только венчаться, например, в православном храме. И что совершилось? В Бресте она сказала: я происхожу из древнего православного рода – значит, я должна удержать, передать православие своим потомкам.

Олег Лепешенков:

Даже попадалась информация о том, что от Рюриковичей и святого Владимира идет ее род. Протоиерей Владимир Уваров:

По сути, она родилась в Слуцке, а Слуцкие земли принадлежали князю Владимиру Мономаху – прямой потомок князя Владимира. Олег Лепешенков:

Интересно, что даже первые большие соборы в Константинополе, в Полоцке, Киеве освящались как Софийские. Протоиерей Владимир Уваров:

В самом прямом смысле София – это премудрость Божья. Тот человек, который несет благодать не только через имя, но и своей жизнью, оправдывает эту мудрость, которой наделяется. Ведь «София» так и переводится – мудрость. Мы всегда говорим, что сила Божья в немощи совершается, а это значит, что даже в таком хрупком женском теле проявляется великий дух, дух божественной силы. Ведь Господь посылает испытания, но через эти испытания, жизненные обстоятельства, ситуации, они показывают стойкость, твердость и, конечно же, благочестивую жизнь, которой мы следуем и принимаем пример.

Олег Лепешенков:

А в чем выражается почитание святой Софии Слуцкой? Протоиерей Владимир Уваров:

Во-первых, мы обращаемся к святой Софии уже как к святой, потому что при жизни она помогала людям: благотворила, благодетельствовала. Она часто посещала самые отдаленные церкви своего княжества, ходила в паломничество. Известно, что своими руками она и облачения вышивала, и другие церковные покровы вышивала и дарила для храмов. Монастырь в Слуцке находился под покровительством князей, особенно святой Софии. Эту параллель мы можем видеть прежде всего в социальном служении. Например, в нашем соборе есть сестричество святой Софии Слуцкой, где сестры в память и подражание княжны совершают свое дело, служение милосердия. Олег Лепешенков:

А как же удалось за более чем 400 лет через войны, различные события в истории наших земель сохранить ее святые мощи?

Протоиерей Владимир Уваров:

Первоначально мощи святой Софии находились в Слуцке. Они почитались православными верующими как особая святыня. Даже войны и лихолетья, особенно после февральских событий 1918 года, когда святыни уничтожались, мощи были сохранены. Известно, что в 1930 году мощи были переданы на медицинский факультет БГУ, где были засвидетельствованы как нетленные. Не забальзамированные, а именно обладающие чем-то необычным, неземным. И даже в те времена они не были уничтожены, но были сокрыты. Известно, что в начале Великой Отечественной войны эти мощи были переданы верующим. Уже после окончания войны их передали в наш собор, где и почивают поныне. Эти сестры милосердия помогают даже смертельно больным. Узнали чудесную историю исцеления – подробности.