Эти сёстры милосердия помогают даже смертельно больным. Узнали чудесную историю исцеления

О служении и истории сестричества в честь святой Софии Слуцкой мы попросили рассказать сестру Веру, которая несет свое послушание уже более 30 лет.

Вера Шемякина, сестра милосердия сестричества в честь св. Софии Слуцкой:

Наше сестричество было организовано по благословению Митрополита Филарета в 1988 году. Это было первое сестричество в Беларуси. Владыка нас благословил в трех больницах трудиться: Институт травматологии, детский хирургический центр и военный госпиталь. Но у нас еще было онкологическое отделение в 1-й больнице. Очень тяжелые. Ухаживали мы за лежачими больными. Мыли, кормили, убирали, переодевали. Ну и, конечно, кормление духовное.

Готовили к исповеди, к причастию, соборовали. Сперва врачи относились как-то не очень, а потом сами вроде как укрепились в вере. Уже стали уголки устраивать с иконами. Иногда просили освятить какие-то палаты. Был случай, когда в этой же крестилке покрестили женщину с онкологией. Оказывается, у них родословная, там кресты снимали и тому подобное, гонение на церковь предки совершали. После этого у нее была онкология. Грехи снялись, и она исцелилась.

Святая праведная София Слуцкая – это почитаемая и любимая святая во всей Беларуси, даже и в России. Она была мирянка и вдруг стала святой. Как это произошло? Это крепкая, строгая вера, устои. И она потом последняя, как звездочка на небосклоне, осталась в православии. Она, слабая девочка, сирота, смогла выстоять, отстоять веру свою. Она постоянно сверяла свою жизнь с волей Божьей. Она была крепкой веры. Это нас вдохновляет, пример всем сестрам. «Стала по-настоящему матушкой». Почему белорусские православные так почитают Софию Слуцкую? Читайте далее.