Лето продолжится? Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси на выходных 7-8 сентября

Новости Беларуси. По-настоящему летние выходные ожидают белорусов 7-8 сентября.

По информации Белгидромета, в субботу, 7 сентября, ночью ожидается от +7°C до +13°C. Днем температура воздуха прогреется от +18°C по северо-западу до +25°C по юго-востоку. Осадки в субботу маловероятны.

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В воскресенье, 8 сентября, на территории Беларуси в ночное время ожидается от +8°C до +15°C. Днем в стране ожидается от +17°C до +24°C, по юго-востоку будет теплее: от +25°C до +27°C. Вероятны осадки в центральной и западной части республики. Утром возможен туман.