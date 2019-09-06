«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»

Новости Беларуси. Когда сладости не вредят фигуре, а тимбилдинг похож на праздник. Концерн «Белгоспищепром» организовал масштабную двухдневную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 видов спорта и работники более 20 предприятий известных белорусских брендов. Местом встречи стала база отдыха «Привал» под Гродно, где есть все условия, чтобы определить, чей коллектив самый дружный и спортивный. Корреспондент Галина Буро вместе со всеми приобщилась к здоровому образу жизни.

От красочного открытия до зрелищных стартов.

Директор, технолог, машинист – на спортивной арене все равны, ведь речь об имидже своего предприятия. К победе здесь бежали, прыгали и даже пробирались изо всех сил.

Оксана Ткачева, машинист расфасовочно-упаковочных машин Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье»:

Ответственно, волнительно. А так весело, очень даже. Адреналин! Страшненько и хорошо.

И если на кондитерской фабрике «Красный пищевик» Сергей Романович отвечает за вкус глазированного зефира, то после работы ему по вкусу настольный теннис. И, кстати, конфеты ЗОЖу не помеха.

Сергей Романович, оператор линии по производству пищевой продукции кондитерской фабрики «Красный пищевик»:

«Зеленая линия» у нас есть. То есть конфеты, которые не содержат сахара. Для здорового образа жизни.

И продукцию сделать качественно, и отдохнуть активно. Финал покажет лучших в личном и командном зачетах.

Галина Буро, корреспондент:

Среди работников немало тех, кто увлечен спортом. На предприятиях за путевки на соревнования развернулась нешуточная борьба. Видя такой интерес коллективов, организаторы пообещали: в этом сентябре они заложили традицию ежегодных спартакиад.

Футбол, волейбол, хоккей – акцент этой спартакиады на игровые виды спорта. Ведь концерн объединяет больше 40 предприятий страны, а это 23,5 тысячи человек в разных отраслях. Задача – сплотить их в едином порыве.

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Это еще один инструмент единения – единения коллектива, единения во главе со своим руководителем. Будут у нас победители, но у нас не будет побежденных. Мы одна семья, которая называется «Белгоспищепром».