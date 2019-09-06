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«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»

06 сентября 2019 16:41
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Новости Беларуси. Когда сладости не вредят фигуре, а тимбилдинг похож на праздник. Концерн «Белгоспищепром» организовал масштабную двухдневную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-1

11 видов спорта и работники более 20 предприятий известных белорусских брендов. Местом встречи стала база отдыха «Привал» под Гродно, где есть все условия, чтобы определить, чей коллектив самый дружный и спортивный.

Корреспондент Галина Буро вместе со всеми приобщилась к здоровому образу жизни.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-4

От красочного открытия до зрелищных стартов.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-7

Директор, технолог, машинист – на спортивной арене все равны, ведь речь об имидже своего предприятия. К победе здесь бежали, прыгали и даже пробирались изо всех сил.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-10

Оксана Ткачева, машинист расфасовочно-упаковочных машин Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье»:
Ответственно, волнительно. А так весело, очень даже. Адреналин! Страшненько и хорошо.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-13

И если на кондитерской фабрике «Красный пищевик» Сергей Романович отвечает за вкус глазированного зефира, то после работы ему по вкусу настольный теннис. И, кстати, конфеты ЗОЖу не помеха.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-16

Сергей Романович, оператор линии по производству пищевой продукции кондитерской фабрики «Красный пищевик»:
«Зеленая линия» у нас есть. То есть конфеты, которые не содержат сахара. Для здорового образа жизни.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-19

И продукцию сделать качественно, и отдохнуть активно. Финал покажет лучших в личном и командном зачетах.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-22

Галина Буро, корреспондент:
Среди работников немало тех, кто увлечен спортом. На предприятиях за путевки на соревнования развернулась нешуточная борьба. Видя такой интерес коллективов, организаторы пообещали: в этом сентябре они заложили традицию ежегодных спартакиад.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-25

Футбол, волейбол, хоккей – акцент этой спартакиады на игровые виды спорта. Ведь концерн объединяет больше 40 предприятий страны, а это 23,5 тысячи человек в разных отраслях. Задача – сплотить их в едином порыве.

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-28

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Это еще один инструмент единения – единения коллектива, единения во главе со своим руководителем. Будут у нас победители, но у нас не будет побежденных. Мы одна семья, которая называется «Белгоспищепром».

«Белгоспищепром» организовал для своих работников спартакиаду: «Будут победители, но не будет побеждённых»-31

Печенье, консервы, сахар, табак и квас под брендами концерна востребованы во всем мире от США до Австралии. Здесь точно знают: только сплоченная работа в команде приносит результаты.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Сергей Романович # Галина Буро # Игорь Шустов # Фотофакт

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