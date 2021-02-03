Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» 3 февраля стал известен слоган, под которым пройдет шестое Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 1996 года, когда в Беларуси зародилась практика проведения этого масштабного форума, для него выбирали девиз: «Только народ вправе решать свою судьбу», «Государство для народа» – до сих пор эти концептуальные выражения у многих на слуху. Их рождала общественно-политическая ситуация в стране.

Шестое по счету Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. 2 февраля подготовку к нему обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства подчеркнул, что формат форума надо использовать эффективно для решения наиболее актуальных проблем.