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Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания

03 февраля 2021 19:27
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Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» 3 февраля стал известен слоган, под которым пройдет шестое Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания-1

Начиная с 1996 года, когда в Беларуси зародилась практика проведения этого масштабного форума, для него выбирали девиз: «Только народ вправе решать свою судьбу», «Государство для народа» – до сих пор эти концептуальные выражения у многих на слуху. Их рождала общественно-политическая ситуация в стране.

Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания-4

Шестое по счету Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. 2 февраля подготовку к нему обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства подчеркнул, что формат форума надо использовать эффективно для решения наиболее актуальных проблем.

Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания-7

Детали финального этапа подготовки к Всебелорусскому народному собранию обсудят еще на одном совещании. Его анонсировал Президент. Александр Лукашенко также рассказал о проведении в стране масштабного социологического исследования, которое должно быть завершено к началу ВНС.

Александр Лукашенко о ВНС: «Человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать»

К слову, за работой форума смогут следить все белорусы. Трансляцию будут вести главные телеканалы страны. 

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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