Стал известен слоган шестого Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» 3 февраля стал известен слоган, под которым пройдет шестое Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» 3 февраля стал известен слоган, под которым пройдет шестое Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с 1996 года, когда в Беларуси зародилась практика проведения этого масштабного форума, для него выбирали девиз: «Только народ вправе решать свою судьбу», «Государство для народа» – до сих пор эти концептуальные выражения у многих на слуху. Их рождала общественно-политическая ситуация в стране.
Шестое по счету Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. 2 февраля подготовку к нему обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства подчеркнул, что формат форума надо использовать эффективно для решения наиболее актуальных проблем.
Детали финального этапа подготовки к Всебелорусскому народному собранию обсудят еще на одном совещании. Его анонсировал Президент. Александр Лукашенко также рассказал о проведении в стране масштабного социологического исследования, которое должно быть завершено к началу ВНС.
Александр Лукашенко о ВНС: «Человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать»
К слову, за работой форума смогут следить все белорусы. Трансляцию будут вести главные телеканалы страны.