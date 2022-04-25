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«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам

25 апреля 2022 09:26
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«Смелый шаг» навстречу светлому будущему. Спортивному благотворительному проекту в Беларуси уже год. Его инициаторы – Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.  Суть проста: подростки, попавшие в сложную жизненную ситуацию, проходят реабилитацию через спорт.

Кристина Протосовицкая побывала на открытой тренировке. 

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сделать смелый шаг в будущее. Спортивно-благотворительный проект объединил в Бресте более 200 подростков. Это не просто зал со всем необходимым инвентарем, а настоящая база, где занятия ведут профессиональные тренеры. 

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-4

Открытая тренировка на базе Ленинского РУВД Бреста для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Подростки, которые совершили правонарушения в прошлом, в настоящем получают шанс стать сильнее и использовать свой потенциал во благо. Спорт – лучшая альтернатива.

Специалисты отмечают: по оснащению это один из лучших залов в стране. Есть ринг, татами, зеркало для отработки движений и инвентарь для спарринга. Для девятилетнего Саши Шелесного из Бреста с этого зала началась победа. Год на ринге – и он защитил свой первый чемпионский титул. 

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-7

Александр Шелесный, житель Бреста:
Для меня эта победа – это как жизнь моя. Мне очень нравится, как мы занимаемся, тренер нам все объясняет, помогает.

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-10

Сергей Шелесный, житель Бреста:
Дисциплинирует, стал более внимательный и более послушный. Начал ценить время. Раньше мы как родители ему подсказывали, составляли расписание. Сейчас все самостоятельно делает. Чемпионы рождаются в малых залах, будем рассчитывать на это, и он об этом мечтает.

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-13

В зале подростки проводят порядка двух часов. Это не только физические нагрузки, но и своя философия. Сильный не обидит слабого, уважение старшего, поддержка ближнего. 

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-16

Сергей Вечерко, старший инспектор УВД Брестского облисполкома:
Каждый подросток должен заниматься, реализоваться, и, конечно, есть те результаты, к которым мы все стремились. У нас есть подростки, которые уже показали великолепные результаты на областном уровне. Мы уверены, что они покажут результаты не только на республиканском, но и международном. Будут защищать белорусский флаг, нашу страну.  

«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам-19

Кристина Протосовицкая:
Здесь обучают держать удар как на ринге, так и в жизни. Каждый день следуют важной социальной, морально-этической и, конечно же, спортивной миссии. Залы для таиландского бокса появились уже в каждом регионе Беларуси. В стране их сегодня семь. Уникальный в своем роде проект, когда миссия выполнима.

# Государственная политика в области спорта # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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