«Стал более внимательный и послушный». Благотворительный проект «Смелый шаг» помогает подросткам

«Смелый шаг» навстречу светлому будущему. Спортивному благотворительному проекту в Беларуси уже год. Его инициаторы – Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. Суть проста: подростки, попавшие в сложную жизненную ситуацию, проходят реабилитацию через спорт. Кристина Протосовицкая побывала на открытой тренировке.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сделать смелый шаг в будущее. Спортивно-благотворительный проект объединил в Бресте более 200 подростков. Это не просто зал со всем необходимым инвентарем, а настоящая база, где занятия ведут профессиональные тренеры.

Открытая тренировка на базе Ленинского РУВД Бреста для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Подростки, которые совершили правонарушения в прошлом, в настоящем получают шанс стать сильнее и использовать свой потенциал во благо. Спорт – лучшая альтернатива. Специалисты отмечают: по оснащению это один из лучших залов в стране. Есть ринг, татами, зеркало для отработки движений и инвентарь для спарринга. Для девятилетнего Саши Шелесного из Бреста с этого зала началась победа. Год на ринге – и он защитил свой первый чемпионский титул.

Александр Шелесный, житель Бреста:

Для меня эта победа – это как жизнь моя. Мне очень нравится, как мы занимаемся, тренер нам все объясняет, помогает.

Сергей Шелесный, житель Бреста:

Дисциплинирует, стал более внимательный и более послушный. Начал ценить время. Раньше мы как родители ему подсказывали, составляли расписание. Сейчас все самостоятельно делает. Чемпионы рождаются в малых залах, будем рассчитывать на это, и он об этом мечтает.

В зале подростки проводят порядка двух часов. Это не только физические нагрузки, но и своя философия. Сильный не обидит слабого, уважение старшего, поддержка ближнего.

Сергей Вечерко, старший инспектор УВД Брестского облисполкома:

Каждый подросток должен заниматься, реализоваться, и, конечно, есть те результаты, к которым мы все стремились. У нас есть подростки, которые уже показали великолепные результаты на областном уровне. Мы уверены, что они покажут результаты не только на республиканском, но и международном. Будут защищать белорусский флаг, нашу страну.