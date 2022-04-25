Армия Беларуси встречает пополнение. Началась отправка срочников на военную службу

По традиции в этот день в городских сборных пунктах проходят торжественные митинги, на которых присутствуют родственники и друзья будущих солдат, а также показательные выступления бойцов спецназа. К слову, многим из молодых людей также предстоит пройти службу в силах специальных операций. Только из Минска их ряды пополнят более 100 человек.