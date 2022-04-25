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Армия Беларуси встречает пополнение. Началась отправка срочников на военную службу

25 апреля 2022 08:44
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Новости Беларуси. 25 апреля белорусская армия встречает молодое пополнение. В воинские части и соединения Вооруженных Сил началась отправка призывников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Беларуси встречает пополнение. Началась отправка срочников на военную службу-1

По традиции в этот день в городских сборных пунктах проходят торжественные митинги, на которых присутствуют родственники и друзья будущих солдат, а также показательные выступления бойцов спецназа. К слову, многим из молодых людей также предстоит пройти службу в силах специальных операций. Только из Минска их ряды пополнят более 100 человек.

Армия Беларуси встречает пополнение. Началась отправка срочников на военную службу-4

Всего же за время весеннего призыва – 2022 в армию направят около 10 тысяч ребят, на службу в резерве призовут около 200 человек.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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