Светлая седмица. Что можно сделать каждому в первые дни после Пасхи?

Новости Беларуси. Время празднования Пасхи. У православных верующих началась Светлая седмица – период радости и благодати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время празднования Пасхи. У православных верующих началась Светлая седмица – период радости и благодати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предстоящие семь дней богослужения в храмах будут проводиться по пасхальному чину, а значит – с особой торжественностью. Для верующих отменяются однодневные посты, которые христиане соблюдают по средам и пятницам.
Помимо посещения богослужений, в эти дни принято ходить в гости и совершать добрые дела. А еще Светлая седмица – это время звонить в колокола. В храмах каждому разрешают подняться на звонницу и сыграть свою колокольную мелодию.