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Светлая седмица. Что можно сделать каждому в первые дни после Пасхи?

25 апреля 2022 09:08
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Новости Беларуси. Время празднования Пасхи. У православных верующих началась Светлая седмица – период радости и благодати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлая седмица. Что можно сделать каждому в первые дни после Пасхи?-1

В предстоящие семь дней богослужения в храмах будут проводиться по пасхальному чину, а значит – с особой торжественностью. Для верующих отменяются однодневные посты, которые христиане соблюдают по средам и пятницам.

Светлая седмица. Что можно сделать каждому в первые дни после Пасхи?-4

Помимо посещения богослужений, в эти дни принято ходить в гости и совершать добрые дела. А еще Светлая седмица – это время звонить в колокола. В храмах каждому разрешают подняться на звонницу и сыграть свою колокольную мелодию.

# Пасха # общество # Фотофакт

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