Светлая седмица. Что можно сделать каждому в первые дни после Пасхи?

Новости Беларуси. Время празднования Пасхи. У православных верующих началась Светлая седмица – период радости и благодати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие семь дней богослужения в храмах будут проводиться по пасхальному чину, а значит – с особой торжественностью. Для верующих отменяются однодневные посты, которые христиане соблюдают по средам и пятницам.