«Сон – самое лучше лекарство». На какие системы организма может очень повлиять бессонница?

Сердечно-сосудистые заболевания, онкопатология, сахарный диабет – эти проблемы часто связаны с нарушением выработки мелатонина – гормона сна. Ученые выяснили этот факт около 60 лет назад.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук: Издревле говорили о том, что, когда спишь, сам сон – это самое лучше лекарство. Действительно, мелатонин наряду с другими биологически активными веществами в период сна лечит те участки нашего организма, которые каким-то образом повреждены. Он играет важную роль антистресса, расслабления мышц.

Интересно, что мелатонин вырабатывается лишь в полной темноте. Это примерно с 10-11 часов вечера и до 3-4 утра. И если нарушить условия работы гормона – спать при свете или работать по ночам, то можно получить последствия в виде проблем со здоровьем.

Дмитрий Юрков:

Сегодня я не спал всю ночь, потому что работал. Ночь выдалась бессонная. С тем режимом, который у меня в последнее время установился в связи с работой, достаточно затруднительно потом дожить до вечера. Потому что, во-первых, очень сильно снижаются когнитивные функции. Несобранность, все время хочется прилечь, где-то отдохнуть, вялость такая.

Стоит понимать, что винить мелатонин во всех бедах нельзя. И хотя гормон отвечает за сон, не он один может стать причиной бодрствования по ночам. Стресс, сбитый режим, возраст, гормональные перестройки – все это также может привести к бессоннице.