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Стадион в Лельчицах возродили с нуля – вот как теперь выглядит объект

07 ноября 2023 16:50
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Новый мост в Жлобине и стадион в Лельчицах. Важные для райцентров объекты стали настоящим подарком к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стадион в Лельчицах возродили с нуля – вот как теперь выглядит объект-1

Реконструкция стадиона в Лельчицах была масштабной – фактически объект возводили с нуля. Теперь он кардинально изменил свой внешний облик и наполнение.

«Будем развивать футбол». На обновленном стадионе в Лельчицах прошли первые соревнования.

Стадион в Лельчицах возродили с нуля – вот как теперь выглядит объект-4

В подарок юные спортсмены также получили комплекты формы, мячи и сертификат на 40 тысяч рублей для укрепления материально-технической базы комплекса. В райцентре уверены, что это поможет местным командам побороться за золото на турнирах «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».

Какими объектами еще порадовали белорусов – подробности в видео.

# Государственная политика в области спорта # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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