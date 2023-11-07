Стадион в Лельчицах возродили с нуля – вот как теперь выглядит объект

Новый мост в Жлобине и стадион в Лельчицах. Важные для райцентров объекты стали настоящим подарком к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция стадиона в Лельчицах была масштабной – фактически объект возводили с нуля. Теперь он кардинально изменил свой внешний облик и наполнение. «Будем развивать футбол». На обновленном стадионе в Лельчицах прошли первые соревнования.