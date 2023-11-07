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В Жлобине открыли обновлённый путепровод – как он оснащён?

07 ноября 2023 16:50
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Важный для горожан объект 7 ноября открылся в Жлобине – город металлургов в подарок получил капитально обновленный путепровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобине открыли обновлённый путепровод – как он оснащён?-1

Он связывает спальные районы и промзону. Каждый день по нему проезжало около 10 тысяч человек – нагрузка была серьезной, и старая конструкция спустя 40 лет пришла в негодность. Строители подошли к ремонту глобально и использовали сложные технические решения.

В Жлобине открыли обновлённый путепровод – как он оснащён?-4

Игорь Кравченко, генеральный директор предприятия «Гомельоблдорстрой»:
Все то, что хотели, получили. Четырехполосное движение по путепроводу, широкие трехметровые тротуары, безопасность движения, освещение.

Какими объектами еще порадовали белорусов – подробности в видео.

# Автодороги Беларуси # общество # Анна Корольчук # Игорь Кравченко # Фотофакт

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