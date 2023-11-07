В Жлобине открыли обновлённый путепровод – как он оснащён?

Важный для горожан объект 7 ноября открылся в Жлобине – город металлургов в подарок получил капитально обновленный путепровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он связывает спальные районы и промзону. Каждый день по нему проезжало около 10 тысяч человек – нагрузка была серьезной, и старая конструкция спустя 40 лет пришла в негодность. Строители подошли к ремонту глобально и использовали сложные технические решения.