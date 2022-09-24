В Минске показали послевоенный облик города

Новости Беларуси. Послевоенную архитектуру Беларуси представили на выставке в Минске. Экспозиция разместилась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сотрудники буквально на несколько часов перевоплотились, чтобы стать участниками необычной инсталляции. Здесь и архитектор, придумывающий, как возродить город заново, и простые советские люди, которые это осуществили. Причем все у них получилось за минимальные сроки. Экспозиция рассказывает о восьми послевоенных годах.

Мария Нецветаева, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры:

Мы уже мыслим сейчас по-другому. Мы смотрим на период постройки зданий имея 3D-технологии, имея 2D-технологии. Понимая, как легко заменить в проекте сейчас какой-то этап. Для работы, которая велась после 1945 года, это все проходило сложнее, это все занимало намного больший объем работы у архитектора.

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов:

Все лучшее, что было создано в Минске, было создано в послевоенный период. Создали тот самый образ, который мы знаем. Облик замечательной столицы, уникальной.