ССУЗы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018: что известно

Новости Беларуси. В Беларуси свыше 37 тысяч человек будут получать среднее специальное образование в 2018 году. Вступительная кампания в ССУЗы завершилась, сейчас здесь подводят первые итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми востребованными у абитуриентов традиционно стали медицинские и педагогические специальности. Высокий конкурс пришлось выдержать будущим архитекторам и программистам. Есть и новые профессии: среди них «хранение и переработка зерна» и «визуальный мерчендайзинг».