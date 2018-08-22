ССУЗы Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2018: что известно
Новости Беларуси. В Беларуси свыше 37 тысяч человек будут получать среднее специальное образование в 2018 году. Вступительная кампания в ССУЗы завершилась, сейчас здесь подводят первые итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самыми востребованными у абитуриентов традиционно стали медицинские и педагогические специальности. Высокий конкурс пришлось выдержать будущим архитекторам и программистам. Есть и новые профессии: среди них «хранение и переработка зерна» и «визуальный мерчендайзинг».
Александра Петрова, начальник центра Республиканского института профессионального образования:
Данная специальность направлена на развитие визуальной концепции торгового объекта. То есть от расстановки оборудования до размещения каких-то рекламных материалов, витрин и так далее. Данный специалист должен полностью разработать визуальную концепцию и воплотить ее в жизнь. Поэтому слово «мерчендайзинг» не нужно воспринимать как просто раскладку каких-то товаров в магазине. Это специалист другого уровня, действительно уже подготовленный по международным требованиям.
До 15 октября ССУЗы принимают документы иностранных граждан, а до 30 ноября – всех желающих обучаться заочно сельскохозяйственным специальностям.