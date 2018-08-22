На форуме «Армия-2018» представлено рекордное количество образцов продукции военпрома

Новости Беларуси. Оптические прицелы, системы управления войсками, тренажерные комплексы – свыше 150 образцов современной продукции военно-промышленного комплекса представили белорусы на международном форуме «Армия-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стартовал в Подмосковье. По приглашению российской стороны участие в открытии выставки принял министр обороны нашей страны Андрей Равков. Помимо знакомства с экспозициями разных стран, руководство белорусской делегации провело ряд встреч и переговоров с партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

Сергей Симоненко, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:

У нас большой интерес к данному форуму, проводимому в Российской Федерации, поскольку Вооруженные Силы Республики Беларусь осуществляют в соответствии с планом строительства и развития поэтапное переоснащение на новые образцы вооружения и военной техники, то мы идем двумя вариантами.

Первый вариант – это мы модернизируем образцы вооружения военной техники на предприятиях промышленности Республики Беларусь и закупаем новые образцы на предприятиях промышленности Республики Беларусь. Также в рамках военно-технического сотрудничества мы плотно взаимодействуем с российскими коллегами и закупаем современные образцы вооружения и военной техники у них, и также модернизируем наши образцы на предприятиях промышленности Российской Федерации.