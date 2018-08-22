Прямой эфир

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция

22 августа 2018 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В городских джунглях – ни дня без стресса. Избавиться от усталости после тяжёлого дня поможет красивая и модная игрушка под названием слайм.

Как приготовить слайм дома?

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-1

В чём его антистрессовые свойства?

Ирина Берладская, слаймер:
В том, что мы развиваем мелкую моторику, когда его трогаем. То есть, в принципе, со слаймом ещё нужно наловчиться играть. Потому что это, по сути, не ньютоновская жидкость. То есть, он жидкий и твёрдый одновременно.

Какие правила использования и хранения слаймов?

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-4

Ирина Берладская:
Вообще, слаймы хранятся около двух-трёх месяцев.

Главное, их хранить в закрытой баночке.

Что нам нужно для того, чтобы сделать слайм в домашних условиях?

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-7

Ирина Берладская:
В первую очередь, нам нужна основа – клей ПВА. Затем нам нужен загуститель. В качестве загустителя мы используем соду и жидкость для линз. Также нам понадобятся пена для бритья и жидкое мыло. И ещё нам нужен будет краситель и ароматизатор.

Насколько безопасны составляющие, которые будут входить в слайм?

Ирина Берладская:
Основа слайма – это клей ПВА. Он используется для творчества детьми от трех лёт. То есть, под присмотром родителей делать слайм вполне безопасно.

Наливаем клей ПВА.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-10

Мыло используется для того, чтобы слайм лучше тянулся.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-13

Пена для бритья сделает слайм более пушистым и воздушным.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-16

Тщательно это всё перемешиваем.

Чтобы пахло приятнее, добавляем пищевой ароматизатор.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-19

С запахом, например, сливочного пломбира.

И краситель, чтобы слайм у нас был красивого цвета.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-22

В качестве загустителя используем соду.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-25

И начинаем потихоньку добавлять жидкость для линз.

Конечно, абсолютно безвредного лизуна не существует. Длительный контакт химии с кожей может быть опасен, поэтому нельзя, чтобы такая игрушка была единственным и постоянным видом досуга. Не давайте слайм детям, которые всё тянут в рот или любят облизывать руки. Если на коже есть ссадины или другие повреждения, слайм лучше не трогать.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-28

Мастерить лизуна следует в хорошо проветриваемом помещении.

Ирина Берладская:
Сам слайм мыть нельзя, потому что он будет растворяться под водой. Но, обязательное условие при игре со слаймом – это мыть руки до игры и после. И играть со слаймом нужно на чистых и ровных поверхностях.

Ещё недавно подростки соревновались, у кого круче и оригинальнее спиннеры.

«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция-31

Сегодня то же самое происходит со слаймами.

Их делают разноцветными, ароматными, добавляют блёстки и стразы. Стоит лишь подключить фантазию и начать экспериментировать.

# Игрушки # общество # Ирина Берладская

Другие новости рубрики

Все новости
С фасадов Комсомольской и Революционной в Минске уберут колонки
22 августа 2018 11:08

С фасадов Комсомольской и Революционной в Минске уберут колонки

Где купить экзотических животных в Беларуси и как их содержать?
22 августа 2018 10:54

Где купить экзотических животных в Беларуси и как их содержать?

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?
22 августа 2018 10:53

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?