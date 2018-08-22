«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция

В городских джунглях – ни дня без стресса. Избавиться от усталости после тяжёлого дня поможет красивая и модная игрушка под названием слайм.
Как приготовить слайм дома?
В городских джунглях – ни дня без стресса. Избавиться от усталости после тяжёлого дня поможет красивая и модная игрушка под названием слайм.
Как приготовить слайм дома?
В чём его антистрессовые свойства?
Ирина Берладская, слаймер:
В том, что мы развиваем мелкую моторику, когда его трогаем. То есть, в принципе, со слаймом ещё нужно наловчиться играть. Потому что это, по сути, не ньютоновская жидкость. То есть, он жидкий и твёрдый одновременно.
Какие правила использования и хранения слаймов?
Ирина Берладская:
Вообще, слаймы хранятся около двух-трёх месяцев.
Главное, их хранить в закрытой баночке.
Что нам нужно для того, чтобы сделать слайм в домашних условиях?
Ирина Берладская:
В первую очередь, нам нужна основа – клей ПВА. Затем нам нужен загуститель. В качестве загустителя мы используем соду и жидкость для линз. Также нам понадобятся пена для бритья и жидкое мыло. И ещё нам нужен будет краситель и ароматизатор.
Насколько безопасны составляющие, которые будут входить в слайм?
Ирина Берладская:
Основа слайма – это клей ПВА. Он используется для творчества детьми от трех лёт. То есть, под присмотром родителей делать слайм вполне безопасно.
Наливаем клей ПВА.
Мыло используется для того, чтобы слайм лучше тянулся.
Пена для бритья сделает слайм более пушистым и воздушным.
Тщательно это всё перемешиваем.
Чтобы пахло приятнее, добавляем пищевой ароматизатор.
С запахом, например, сливочного пломбира.
И краситель, чтобы слайм у нас был красивого цвета.
В качестве загустителя используем соду.
И начинаем потихоньку добавлять жидкость для линз.
Конечно, абсолютно безвредного лизуна не существует. Длительный контакт химии с кожей может быть опасен, поэтому нельзя, чтобы такая игрушка была единственным и постоянным видом досуга. Не давайте слайм детям, которые всё тянут в рот или любят облизывать руки. Если на коже есть ссадины или другие повреждения, слайм лучше не трогать.
Мастерить лизуна следует в хорошо проветриваемом помещении.
Ирина Берладская:
Сам слайм мыть нельзя, потому что он будет растворяться под водой. Но, обязательное условие при игре со слаймом – это мыть руки до игры и после. И играть со слаймом нужно на чистых и ровных поверхностях.
Ещё недавно подростки соревновались, у кого круче и оригинальнее спиннеры.
Сегодня то же самое происходит со слаймами.
Их делают разноцветными, ароматными, добавляют блёстки и стразы. Стоит лишь подключить фантазию и начать экспериментировать.