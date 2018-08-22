«Хранятся около 2-3 месяцев. Главное, в закрытой баночке». Делаем слайм дома: пошаговая фотоинструкция

В городских джунглях – ни дня без стресса. Избавиться от усталости после тяжёлого дня поможет красивая и модная игрушка под названием слайм.

Ирина Берладская, слаймер: В том, что мы развиваем мелкую моторику, когда его трогаем. То есть, в принципе, со слаймом ещё нужно наловчиться играть. Потому что это, по сути, не ньютоновская жидкость. То есть, он жидкий и твёрдый одновременно.

Что нам нужно для того, чтобы сделать слайм в домашних условиях?

Ирина Берладская:

В первую очередь, нам нужна основа – клей ПВА. Затем нам нужен загуститель. В качестве загустителя мы используем соду и жидкость для линз. Также нам понадобятся пена для бритья и жидкое мыло. И ещё нам нужен будет краситель и ароматизатор.

Насколько безопасны составляющие, которые будут входить в слайм?

Ирина Берладская:

Основа слайма – это клей ПВА. Он используется для творчества детьми от трех лёт. То есть, под присмотром родителей делать слайм вполне безопасно.