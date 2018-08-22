С фасадов Комсомольской и Революционной в Минске уберут колонки

Новости Беларуси. Мэр столицы 22 августа провел выездной прием. С проблемными вопросами к Андрею Шорцу обратились жители Центрального района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди обозначенных тем – реконструкция встроенных помещений, улучшение жилищных условий и режим работы питейных заведений на пешеходных улицах. Так, местные жители пожаловались, что на Революционной и Комсомольской музыка гремит до самого ура. По некоторым проблемным вопросам мэр принял решения прямо в ходе приема.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Было интересно узнать точку зрения простых жителей на ту же самую Комсомольскую, Революционную. Что там кроме положительных моментов есть и определенные отрицательные, которые не решены и мешают жителям. Вопросы обеспечения жильем, постановки на учет и многодетные семьи. Эту проблему мы знаем, решаем.