Почему быть послом очень сложно и на что должен обращать внимание поступающий на МО? Ответил Сергей Рачков

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Вопросы международной обстановки, взаимодействия между странами, пожалуй, на сегодня актуальны как никогда раньше. И именно на эти темы мы сегодня поговорим с кандидатом педагогических наук, доцентом, председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым. В чем секрет стабильности в Беларуси? Никита Рачиловский:

На фоне нестабильной ситуации в мире в нашей стране безопасно, спокойно, и мы успешно двигаемся вперед. На ваш взгляд, в чем секрет?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Действительно, сегодня в мире очень неспокойно. Идет очень серьезное давление со стороны Запада. Запад не хочет сдавать свои позиции в новом миропорядке, который сейчас формируется. А он формируется в направлении многополярности, создаются новые центры силы, во главе которых будут, конечно, стоять (и уже стоят) Российская Федерация, КНР и другие страны БРИКС. Поэтому, конечно же, Запад использует гибридные атаки в том числе против Республики Беларусь. Нам очень повезло с главой государства, который при наличии многих достоинств обладает очень важным для лидера нации качеством – политической волей. Я думаю, что гарантом той стабильности сегодня являются глава государства, та вертикаль власти, которая сформирована за последние годы, и те результаты, которых мы добились в экономическом развитии. Мы сохранили свою экономику, промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, нефтехимическую отрасль, деревообработку – это уже те белорусские бренды, которые формируют сегодня экономическую устойчивость нашей страны. Хочу отметить, что, конечно, в мире идет бурление: очень серьезная обстановка в Украине, Запад создает очаги напряженности (это и Тайвань, и Нагорный Карабах, неспокойно и в Латинской Америке, пытаются и Африку поднять против формирующегося многополярного мира). Поэтому нам самоуспокаиваться нельзя. Необходимо работать очень серьезно, слушать и слышать нашего Президента. «Чрезвычайный и Полномочный Посол – это пик дипломатической карьеры». Истории из службы международного политика

Никита Рачиловский:

Вы долгое время являлись послом и представителем нашей страны в самых разных странах мира. Сергей Анатольевич, каково это – нести на себе такую большую ответственность? Сергей Рачков:

Чрезвычайный и Полномочный Посол – это пик дипломатической карьеры. С одной стороны, это очень почетно, с другой стороны, это исключительно ответственно. Конечно же, когда тебя назначает Президент, ты чувствуешь особую ответственность перед главой государства. Поэтому любой ответственный человек понимает те задачи, которые ставятся главой государства, которые стоят перед страной, и честно стремится работать и добиваться результатов. Я шесть лет отработал послом в четырех странах: в Египте, в Республике Судан, в Омане и Алжире. Думаю, что мне, оставляя ту должность, было не стыдно за те результаты в работе. Но в первую очередь я ориентировался на те задачи, которые были поставлены страной, главой государства, и многое мы сумели достичь в развитии торгово-экономических, политических отношений, в установлении связей между людьми. Никита Рачиловский:

У вас большой опыт в международной и дипломатической сферах. Не могли бы вы поделиться какими-нибудь наиболее яркими и запоминающимися моментами, которые остались в вашей памяти навсегда?

Сергей Рачков:

Я в сфере международных отношений работаю более 30 лет. Мог бы многое рассказывать, много впечатлений, но хотел бы отметить несколько событий. В первую очередь это визит Президента Республики Беларусь в Египет в 2017 году по приглашению президента Ас-Сиси. Тогда Александр Григорьевич выступал на белорусско-египетском деловом форуме. Знаете, настолько было отличное выступление, так оно понравилось египтянам, что потом в течение года они говорили, что это был один из самых лучших официальных визитов глав государств в Египет. Из Каира Президент полетел в Республику Судан. Казалось бы, удивить в этом отношении было сложно, но в программе была встреча в парламенте Судана. Александр Григорьевич выступал 40 минут, в течение которых парламентарии Судана 22 раза аплодировали его выступлению. Они обсуждали, они вставали. Был очень заинтересованный разговор с нашим Президентом. В дипломатии для послов очень важно суметь организовать визит на высшем уровне. Это считается самой высокой степенью и твоей подготовки, и деятельности посольства, Министерства иностранных дел. Когда огромный самолет Airbus с президентом Египта Ас-Сиси приземлился в Национальном аэропорту Минска, я был среди встречающих высокого гостя, было особое ощущение гордости за свою страну, что за 27 лет существования дипломатических отношений между Беларусью и Египтом впервые президент Египта осуществлял официальный визит в нашу страну. Почему факультет международных отношений – это не только красивое название специальности?

Никита Рачиловский:

Какими качествами должен обладать специалист, работающий в сфере международных отношений и дипломатии? Сергей Рачков:

В первую очередь, думаю, сегодня это особенно актуально, патриотизм, преданность своей стране. Ты должен воспринимать свою страну как самую лучшую страну в мире. Далее, конечно, профессиональные знания, умения, навыки, определенные качества. Это знание иностранных языков, аналитические способности. Подчеркну, что самое главное – это быть патриотом своей страны. Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, на что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти? И как не допустить фальсификации конкретных исторических фактов в разных странах?

Сергей Рачков:

Очень важный вопрос, он актуален с точки зрения Года исторической памяти, который мы сейчас проводим в нашей стране. Что важно? Важно то, что мы сейчас создали очень серьезную законодательную базу. По инициативе Совета Республики был принят закон о недопущении реабилитации нацизма, также было принято два важных закона о противодействии экстремизму, о геноциде белорусского народа. Создана правовая основа для серьезной работы. С другой стороны, это самое главное, я акцентирую на этом внимание, необходимы практические действия, необходимо разворачивать очень серьезную работу, вспомнить те серьезные и хорошие наработки, которые были и в советские времена, и уже в годы независимости Республики Беларусь, больше работать с молодежью, начинать не только в старших классах, а с детского садика, с начальной школы. Подчеркну, очень важно, чтобы на международных площадках мы поднимали громче свой голос совместно с другими странами постсоветского пространства. Недостаточно принять в ООН резолюцию о недопущении героизации нацизма, необходимо проводить конференции, семинары, симпозиумы, делать заявления, обращения, то есть объединяться и работать над этой темой очень плотно. Никита Рачиловский:

Вы являетесь кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, расскажите, пожалуйста, чем вы еще увлекаетесь?

Сергей Рачков:

Был такой факт в моей биографии. Я более девяти лет почти профессионально занимался этим видом спорта. Хочу сказать, что свободного времени у государственного служащего такого уровня не всегда бывает много, но тем не менее я считаю так: когда ты достиг определенных высот в профессии, ты должен постоянно продолжать совершенствоваться. Поэтому часть свободного времени уходит на это. Если говорить еще о чем-то, то я могу себя отнести к людям, которые любят театр. Спектакли любые: опера, драма, балет. Мы говорили о спорте. Более девяти лет я занимался, и два раза в неделю у нас были занятия хореографией, которые проводили вышедшие на пенсию артисты Большого театра Республики Беларусь, поэтому очень люблю спектакли именно эти. Второе – это музеи. Сам не рисую, но люблю живопись, предпочитаю импрессионистов, поэтому когда бываю где-то за рубежом, то всегда стремлюсь посетить музеи, посмотреть картины. Если есть уголок, где выставлены эти авторы, то всегда нахожусь под большим впечатлением. Для человека, который занимается международными отношениями, очень важно иметь определенный кругозор. Самый высокий конкурс для поступления в БГУ обычно бывает на факультет международных отношений. Я рекомендую тем, кто собирается поступать, видеть не только красивое название факультета, не только специальности, которыми предстоит овладеть, но и понимать, что эта специальность очень обязывающая. Она имеет очень много ограничений, и человек должен понимать, что он будет служить государству.