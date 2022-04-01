В Беларуси создадут автоматизированный банк данных животных

Соответствующие изменения в Закон «О племенном деле в животноводстве» 1 апреля одобрили на заседании восьмой сессии Совета Республики. Уже в возрасте одного месяца можно будет оценить генофонд животного либо птицы. Отбирать наиболее ценные породы будут с помощью ДНК-технологий. Это позволит улучшить качество и увеличить экспорт производимой в Беларуси племенной продукции, а импорт и вовсе свести к минимуму.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас неплохой племенной закон принят. Сейчас мы его несколько унифицировали с учетом уже сложившихся реалий и в рамках Евразийского нашего союза, чтобы торговать, и в тех рамках, которые мы приняли в закон по нашим информационным технологиям, чтобы был автоматизированный банк данных животных. Новшество в том, что на новую ступень развития идет племенное дело по оценке животного, по его качеству. Если раньше по той методике, которая была, чтобы оценить породу быка по маме, нужно было 4-5 лет потратить на это, сейчас у нас созданы лаборатории на ДНК-технологиях, поэтому это решается очень быстро.