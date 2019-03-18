Маски из керамики можно увидеть на выставке в Минске

Светлана Цап, председатель ОО «Гильдия керамистов»: Выставка «Меж рукамі і полымем» прошлого года была не тематическая. Она была сборная, чтобы показать, какой она может быть. И в этом году мы решили, что это уже может быть не просто выставка, а тема и продолжение этой темы. В этом году будет «Полымя-маркет». Мы рады, что выставка расширяется, проект укрепляется.

Светлана Цап: Маска – это, мне кажется, вообще, объект коллекционирования. Эта выставка о том, что мастер проходит время подготовки к такой интересной и сложной теме.

Анна Еленская, мастер-керамист: В керамике есть техники лепки. Это может быть точение на гончарном круге – посуда. Есть техника лепки и пласта. Маска – это была техника лепки из пласта, но в форме. Рога тоже не настоящие, они тоже из глины. И монументальные работы – обычно ручную лепку используют. Это медленнее, конечно. Потому что центробежная сила помогает сделать предмет ровнее и таким пузатым, как мы привыкли его видеть, а ручная лепка требует длительной подготовки перед тем, как начать. То есть или сделать какую-то гипсовую форму, или форму из какого-то другого материала, в которую потом пласт глины размещается и там уже дальше наносится декор.

Анна Еленская: Я назвала эту маску «Цэрнунас тутэйшы», потому что вызывает у меня ассоциации с Цернунносом Кельтским – рогатым Богом, основным божеством Кельтского пантеона, Бог леса, Рогатый Бог, как его называют. Почему «тутэйшы» – несмотря на то, что мне нравится и скандинавская мифология, и кельтская, я, всё-таки, ближе к нашей, белорусской.

Анна Еленская: Это скандинавские руны. Не точно, это руны скандинавские, которые адаптировались в наших лесах, в такие вот чёрточки, какими я их вижу.

Какие ещё арт-объекты смогут увидеть посетители выставки?

Светлана Цап:

Маска – это не только то, что можно примерить к себе. Ведь мы каждый день надеваем на себя разные социальные маски.

В социальных сетях все носят маски…

Светлана Цап:

Вот. Точно, это очень современно. И поэтому наша выставка очень разнообразная. На ней будет серия – маскарадная посуда. Это красивый фарфор, который расписывает очень известный мастер Александра Бавтрук. Также будут, например, маски в виде светильников. Конечно же, будут очень интересные статуэтки. Это то, что раньше, помните, стояло в сервантиках, буфетиках. И очень людям нравилось хранить и передавать. К сожалению, мы утратили эту традицию, потому что мы выбросили все сервантики и буфетики, и нам негде хранить такие красивые уникальные вещи. Но сейчас, действительно, самое время, чтобы к этому возвращаться. Мы начинаем ценить ретро, ручное качество изделий.

Предусмотрены ли на выставке мастер-классы, беседы?

Светлана Цап:

Конечно. Именно этим и отличается наша выставка от многих других. Там всегда можно прийти и не просто посмотреть на произведения, но и услышать легенды. Выставка в совершенно свободном доступе, бесплатно. И в рамках выставки запланированы мастер-классы, которые будут связаны с профессиональным искусством, гончарным мастерством, с мастерством лепки из пласта.

В рамках выставки будут проходить творческие встречи с гуру керамики. Это преподаватели Академии искусств. Это очень известные люди – технологи, специалисты. Это Александра Евгеньевна Дятлова, которая является заведующей кафедрой ДПИ Академии искусств, это Александр Иванович Зименко. Он является представителем того золотого века керамики, который был у нас в 80-ые годы в Беларуси. И он очень известен, как и мастер керамики, и как художник. И те люди, как технолог Михаил Григорьевич Козорок – его просто обожают керамисты. Потому что он знает такие секреты!

Бывают ли такие случаи, что подготовленные керамические изделия взрываются в печи?

Анна Еленская:

И такое могло быть. Мою маску пришлось переделывать и не раз. Такое происходит с каждым керамистом вне зависимости от опыта. Вообще, процесс создания керамики очень долгий и многоэтапный, и учит человека принятию, смирению, философии, которую можно по жизни использовать потом.