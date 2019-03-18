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В Беларуси будут внедрять новую систему оплаты труда для медиков

18 марта 2019 06:35
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Новости Беларуси. В Беларуси внедряют новую систему оплаты труда медиков. Об этом журналистам сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Методику должны отработать уже в 2019 году. Сегодня в медицинской сфере действует более 30 различных надбавок и доплат, что делает формирование зарплаты достаточно сложным процессом. Новая схема более проста. Будет разработана шкала, которая учтет особенности работы и напряженности труда каждого сотрудника.

В Беларуси будут внедрять новую систему оплаты труда для медиков-1

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Заработная плата в системе с сентября претерпела определенные изменения в сторону увеличения. В этом было поручение ПРБ, и оно выполнено. Это первая часть. Второе – вы знаете, что стартовала в стране система, которую мы должны отработать в этом году, по изменению формата начисления заработной платы. Мы должны сформировать эту шкалу справедливо.

В Беларуси будут внедрять новую систему оплаты труда для медиков-4

Минздрав также работает над повышением авторитета профессии врача. Как рассказал министр, все принимаемые сегодня усилия направлены на сдерживание оттока кадров.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Валерий Малашко # Фотофакт

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