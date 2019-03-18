В Беларуси будут внедрять новую систему оплаты труда для медиков

Новости Беларуси. В Беларуси внедряют новую систему оплаты труда медиков. Об этом журналистам сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Методику должны отработать уже в 2019 году. Сегодня в медицинской сфере действует более 30 различных надбавок и доплат, что делает формирование зарплаты достаточно сложным процессом. Новая схема более проста. Будет разработана шкала, которая учтет особенности работы и напряженности труда каждого сотрудника.