«Сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Мележ». Почему идею белорусского поэта не поддержал режиссёр?

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.
Режиссер Виктор Туров и оператор Дмитрий Зайцев на киностудии «Беларусьфильм» сняли художественный фильм «Люди на болоте» в 1981 году, за который в 1984-м получили Государственную премию СССР.
Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Я памятаю, калі Віктар Цімафеевіч Тураў задумаў экранізацыю палескіх раманаў Мележа, я тады (быў карэспандэнтам газеты «Літаратура і мастацтва» нашага літаратурнага мастацкага выдання) браў у яго інтэрв’ю. Мы разгаварыліся і гаварылі нават пра тое, што сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Паўлавіч Мележ – выбудаваць сцэнарый і даць працяг герояў у будучыню, знайсці тое, што ўжо ёсць у Мележа, і паказаць у дзеючых асобах. Канешне, Тураў ад гэтага адмовіўся, ён гэта не прыняў – за Мележа не зробіш нічога. Але вось як бы мы маглі сустрэцца з героямі і далей, так тады хацелася гэтага. На жаль, і сёння, з узростам, я разумею, што за пісьменніка самога ніхто нічога не зробіць. А за такога пісьменніка, як Мележ, тым больш на яго ўзроўні не зробіш.