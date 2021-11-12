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«Сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Мележ». Почему идею белорусского поэта не поддержал режиссёр?

12 ноября 2021 16:30
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Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

Режиссер Виктор Туров и оператор Дмитрий Зайцев на киностудии «Беларусьфильм» сняли художественный фильм «Люди на болоте» в 1981 году, за который в 1984-м получили Государственную премию СССР.

«Сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Мележ». Почему идею белорусского поэта не поддержал режиссёр? -1

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Я памятаю, калі Віктар Цімафеевіч Тураў задумаў экранізацыю палескіх раманаў Мележа, я тады (быў карэспандэнтам газеты «Літаратура і мастацтва» нашага літаратурнага мастацкага выдання) браў у яго інтэрв’ю. Мы разгаварыліся і гаварылі нават пра тое, што сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Паўлавіч Мележ – выбудаваць сцэнарый і даць працяг герояў у будучыню, знайсці тое, што ўжо ёсць у Мележа, і паказаць у дзеючых асобах. Канешне, Тураў ад гэтага адмовіўся, ён гэта не прыняў – за Мележа не зробіш нічога. Але вось як бы мы маглі сустрэцца з героямі і далей, так тады хацелася гэтага. На жаль, і сёння, з узростам, я разумею, што за пісьменніка самога ніхто нічога не зробіць. А за такога пісьменніка, як Мележ, тым больш на яго ўзроўні не зробіш.

«Сродкамі кіно можна працягнуць тое, што не зрабіў Іван Мележ». Почему идею белорусского поэта не поддержал режиссёр? -4

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# Белорусские писатели # общество # Виктор Туров # Николай Метлицкий # Дмитрий Зайцев # Фотофакт

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