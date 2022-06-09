«Средства защиты растений, регуляторы роста». Какие разработки для сельского хозяйства представили на «Белагро»?

Новости Беларуси. О защите растений, подготовке кадров для агропромышленного комплекса, продуктовой безопасности и новинках сельскохозяйственной техники говорят на масштабной площадке выставки «Белагро-2022». Одна из центральных тем – научные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это шаг на опережение. Базис, на котором держится современное сельское хозяйство Беларуси, – залог продовольственной безопасности страны. Неслучайно один из самых больших и разнообразных стендов выставки – это презентация разработок Национальной академии наук. Здесь новации из области селекции растений и животных, современных средств их защиты.