«Средства защиты растений, регуляторы роста». Какие разработки для сельского хозяйства представили на «Белагро»?
Новости Беларуси. О защите растений, подготовке кадров для агропромышленного комплекса, продуктовой безопасности и новинках сельскохозяйственной техники говорят на масштабной площадке выставки «Белагро-2022». Одна из центральных тем – научные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это шаг на опережение. Базис, на котором держится современное сельское хозяйство Беларуси, – залог продовольственной безопасности страны. Неслучайно один из самых больших и разнообразных стендов выставки – это презентация разработок Национальной академии наук. Здесь новации из области селекции растений и животных, современных средств их защиты.
Александр Кильчевский, заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси:
Представлены современные средства химизации сельского хозяйства, средства защиты растений, регуляторы роста, которые ускоряют рост растений, повышают иммунитет, защищают от болезней и вредителей.
Конечно, особое внимание приковывают IT-технологии. Сегодня Беларусь может похвастаться дронами, которые распыляют удобрения для растений. А космические технологии помогают оперативно выявить проблемные участки на полях. Уже 10 июня белорусские ученые презентуют свой опыт на тематической конференции.
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