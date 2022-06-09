Передовая техника и новые научные разработки. Масштабная выставка «Белагро-2022» продолжает свою работу

Новости Беларуси. Образцы передовой агротехники, новые научные разработки для сельского хозяйства и достижения в области животноводства. Масштабная выставка «Беагро-2022» продолжает свою работу на площадке индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою лучшую продукцию, в том числе и новинки, показывают более четырех сотен компаний. Программа каждого дня насыщена. К примеру, 8 июня в рамках выставки назвали лауреатов конкурса «Лидер года». На сцену за наградами поднялись более десяти представителей агроиндустрии. Критерии отбора – показатели импортозамещения и уровень кооперации с партнерами из дружественных стран. Учитывалась, конечно, и экспортная составляющая.

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы видим: продукция сельского хозяйства, продукты питания востребованы на мировом рынке очень сильно. У нас обеспечена продовольственная безопасность. Наша страна имеет возможность экспортировать достаточно много продукции. Поэтому в этом году мы решили в рамках «Белагро» начать рассмотрение номинантов в области агропромышленного комплекса.