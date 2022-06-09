Передовая техника и новые научные разработки. Масштабная выставка «Белагро-2022» продолжает свою работу
Новости Беларуси. Образцы передовой агротехники, новые научные разработки для сельского хозяйства и достижения в области животноводства. Масштабная выставка «Беагро-2022» продолжает свою работу на площадке индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою лучшую продукцию, в том числе и новинки, показывают более четырех сотен компаний. Программа каждого дня насыщена. К примеру, 8 июня в рамках выставки назвали лауреатов конкурса «Лидер года». На сцену за наградами поднялись более десяти представителей агроиндустрии. Критерии отбора – показатели импортозамещения и уровень кооперации с партнерами из дружественных стран. Учитывалась, конечно, и экспортная составляющая.
Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы видим: продукция сельского хозяйства, продукты питания востребованы на мировом рынке очень сильно. У нас обеспечена продовольственная безопасность. Наша страна имеет возможность экспортировать достаточно много продукции. Поэтому в этом году мы решили в рамках «Белагро» начать рассмотрение номинантов в области агропромышленного комплекса.
Также в рамках выставки прошел и республиканский конкурс, в котором определили лучшую племенную корову. Выведенная белорусскими учеными голштинская порода сегодня позволяет некоторым хозяйствам получать более 15 тысяч литров молока в год, причем экстра-класса. Кубок уехал в Гродненскую область.
Грузоподъемность – от 15 до 24 тонн. Вот что о белорусской технике рассказали на «Белагро».