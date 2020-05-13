Анатолий Линевич провёл в Витебске прямую телефонную линию. Какие проблемы озвучили жители?

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 мая прямую телефонную линию в Витебске провел помощник Президента по этому региону Анатолий Линевич. Жителей Витебской области волновали вопросы, связанные с подводом коммуникаций к частному сектору, ремонтом жилых помещений, нехваткой рабочих мест. К слову, Анатолий Линевич только в 2020 году провел более 10 прямых линий и личных приемов граждан. А это более сотни вопросов, каждому из которых было уделено самое пристальное внимание.

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:

В основном, я скажу то, что обращаются повторно. Нужно вопрос либо дорассмотреть (то есть, может, появляются новые факты, которые нужно учитывать уже в окончательном ответе), либо где-то есть, может быть, и промахи местной власти. Но ситуация поправляется. В основном это тема ЖКХ. Более оперативно нужно рассматривать проблему человека.