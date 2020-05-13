Прямой эфир

Анатолий Линевич провёл в Витебске прямую телефонную линию. Какие проблемы озвучили жители?

13 мая 2020 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Линевич провёл в Витебске прямую телефонную линию. Какие проблемы озвучили жители?-1

13 мая прямую телефонную линию в Витебске провел помощник Президента по этому региону Анатолий Линевич. Жителей Витебской области волновали вопросы, связанные с подводом коммуникаций к частному сектору, ремонтом жилых помещений, нехваткой рабочих мест.    

К слову, Анатолий Линевич только в 2020 году провел более 10 прямых линий и личных приемов граждан. А это более сотни вопросов, каждому из которых было уделено самое пристальное внимание.      

Анатолий Линевич провёл в Витебске прямую телефонную линию. Какие проблемы озвучили жители?-4

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси инспектор по Витебской области:
В основном, я скажу то, что обращаются повторно. Нужно вопрос либо дорассмотреть (то есть, может, появляются новые факты, которые нужно учитывать уже в окончательном ответе), либо где-то есть, может быть, и промахи местной власти. Но ситуация поправляется. В основном это тема ЖКХ. Более оперативно нужно рассматривать проблему человека.    

Анатолий Линевич провёл в Витебске прямую телефонную линию. Какие проблемы озвучили жители?-7

Практика личных приемов и прямых телефонных линий уже не раз доказывала свою эффективность. Работа в таком направлении будет продолжена. 

# Прием граждан # общество # Анатолий Линевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд
13 мая 2020 09:12

Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд

Поставщик свою часть договора не выполнил. Как взыскать задолженность без обращения в суд
13 мая 2020 08:46

Поставщик свою часть договора не выполнил. Как взыскать задолженность без обращения в суд

Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит
13 мая 2020 07:20

Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит